Stortingets EOS-utvalg, som undersøker de hemmelige tjenestene, kritiserer Forsvaret for ha ha lagret opplysninger om journalister i datasystemene sine.

Det skriver EOS-utvalgets leder i en pressemelding.

«Utvalget har i 2016 kritisert Forsvarets sikkerhetsavdelings (FSA) behandling av opplysninger om journalister i FSAs datanettverk. Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne. Utvalget forventer at det ikke finner tilsvarende opplysninger i FSA igjen.»

EOS-utvalget opplyser at Forsvarets forklaring på at det ble lagret informasjon om journalistene var at de var potensielle mottakere av gradert informasjon. Det har blitt samlet og lagret informasjon om én av journalistene gjennom en periode på fire år. Det ble blant annet funnet opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregistrene og artikler i mediene om Forsvaret over en lengre periode.

Det er ikke klart hvor mange journalister det gjelder totalt.

I 2013 ble det avdekket at Forsvarets etterretningsbataljon hadde lagret informasjon om journalister. Forsvaret ble senere ilagt et gebyr på 75.000 kroner for saken.

EOS-utvalget kritiserer også PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient. Utvalgets søk i PSTs system viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler. Utvalget uttalte at tjenesten skulle ha tilintetgjort disse samtalene «snarest mulig», men at dette ikke var gjort. Ifølge utvalget har PST erkjent at dette var svært uheldig.

