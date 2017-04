Tillitsvalgte i fem fagforbund beskylder ledelsen ved Helse Førde for å bryte hovedavtalen.

Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Delta og Ergoterapiforbundet mener ledelsen har satt i verk et prosjekt innen kirurgi uten at de ansatte eller deres tillitsvalgte er rådført, slik paragraf 29 i hovedavtalen sier de skal eller bør gjøre, melder NRK. Forbundene organiserer to tredeler av de ansatte i helseforetaket.

Saken dreier seg om et forprosjekt som skal avklare hvor de ulike delene av den kirurgiske virksomheten i Helse Førde skal foregå i fremtiden. Saken skal nå trolig opp til sentral megling.

I fjor høst ble det bråk i forbindelse med ledelsens forsøk på omorganisering i Helse Førde. Legeforeningen ved helseforetaket varslet i vinter at de ikke lenger hadde tillit til administrerende direktør Jon Bolstad, og krevde radikale endringer i foretaksledelsen.

Ti mellomledere gikk i forrige uke ut og ga sin støtte til Bolstad, og at de ikke kjenner igjen bildet som blir tegnet av et helseforetak i full tillitskrise til sin øverste leder. Styret i Helse Førde skal behandle kritikken fra legene fredag denne uken.