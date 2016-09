Fagforeningene i Forsvaret varsler «kamp på alle fronter» mot regjeringens plan om å si opp rundt 1.000 ansatte uten sluttpakketilbud, skriver Klassekampen.

«Forsvarsministeren erklærer krig mot personellet», skriver Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i et internt notat skrev at ansatte skulle sparkes uten kompensasjon.

Venter søksmål

Ifølge avisen, som avslørte innholdet i notatet lørdag, venter ministeren både søksmål og omdømmetap i forbindelse med den omfattende slankekuren.

- Dette er uakseptabelt, sier leder Jens Jahren i BFO. Han mener kuttene er urealistiske og at fagforeningen, med nær 10.000 medlemmer, er dolket i ryggen.

- Hvis lekkasjene stemmer, er dette noe vi vil slåss mot med nebb og klør, sier leder Pål Arnesen i YS Stat. Han er åpen for juridisk konflikt om ikke forhandlinger fører frem.

«I nært samarbeid»

Forsvarsdepartementet sa lørdag at nedbemanningene skal skje «i nært samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene».

Departementet har ikke kommentert mandagens oppslag.