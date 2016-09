Etter Aftenpostens forsidekritikk av Facebooks bildesensur delte statsminister Erna Solberg (H) det ikoniske krigsbildet fra Vietnam-krigen. Nå har nettsamfunnet fjernet bildet.

– Det er Facebook som har fjernet bildet fra statsministerens konto. Vi må nå se på hva vi kan gjøre med det. Facebook kan ikke fortsette med å sensurere verdenshistorien, sier statssekretær Sigbjørn Aanes til NTB.

Fredagens Aftenposten-forside er dekket med Nick Uts ikoniske bildet fra Vietnamkrigen av Kim Phuc. Facebook-logoen er der Aftenposten-logoen normalt pryder avisen. Over hele fronten står det med store bokstaver: «Dear Mark Zuckerberg».

– Her ser vi et bilde som har vært med på å forme verdenshistorien. Et bilde av et vettskremt barn som flykter fra krig. Jeg setter pris på arbeidet Facebook og andre medier gjør for å stoppe bilder og innhold som viser overgrep og vold. Det er viktig at vi alle bidrar til å bekjempe vold og overgrep mot barn, skrev statsminister Erna Solberg (H) på sin Facebook-profil ifølge Dagens Næringsliv.

– Men Facebook tråkker feil når de sensurerer slike bilder. Det bidrar til å bremse ytringsfriheten, la hun til.

GORM K GAARE / EUP-BERLIN.COM

Kort tid etter at Facebook slettet Vietnam-bildet statsministeren hadde postet på Facebook-siden sin, la hun ut bildet på nytt – nå i sladdet versjon.

«Mens jeg satt på et fly fra Oslo til Trondheim slettet Facebook en post fra min Facebook-side. Det Facebook gjør ved å fjerne bilder av denne typen, uansett gode hensikter, er å redigere vår felles historie», skriver statsministeren i en ny post.

«Jeg håper Facebook benytter denne anledningen til å gjennomgå sin redigerings-policy og tar det ansvaret et stort selskap som forvalter en bred kommunikasjonsplattform bør ta. Jeg vil at mine barn og andre barn skal vokse opp i et samfunn hvor de får formidlet historien – slik den var. Hvor de kan få lære av historiske hendelser og feil», skriver hun videre.

Flere andre statsråder la også ut bildet på sine Facebook-sider fredag, og for et flertall av dem er bildet nå borte.

– Hør, Mark, dette er alvorlig.

I Aftenposten skriver Espen Egil Hansen et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Johansen, Erik / NTB scanpix

«Nå skriver jeg til deg for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne et dokumentarfoto fra Vietnamkrigen tatt av Nick Ut. Ikke nå, og ikke i fremtiden», skriver han.

Hansen skriver videre at å ikke skille mellom barneporno og dokumentarbilder fra krig, bidrar til en fordumming som ikke bringer mennesker nærmere hverandre.

«Hør, Mark, dette er alvorlig. Først lager dere regler som ikke skjelner mellom barnepornografi og berømte krigsbilder. Så praktiserer dere reglene uten rom for sunt skjønn. Deretter sensurerer dere også kritikk av og debatt om avgjørelsen – og straffer den som våger å kritisere», fortsetter Hansen.

Bakgrunnen for forsiden er at blant andre avisens sjefredaktør Espen Egil Hansen, forfatter Tom Egeland og redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen har blitt stengt ute av Facebook for å ha delt bildet på nettsamfunnet.

I en epostutveksling med TV 2 antyder Facebooks medieavdeling at de er i ferd med å endre regler om hvilke som godtas av brukerne – og hvilke som kan føre til utestengelse.

Bedt om møte

I kjølvannet av napalmbilde-kritikken har kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) innkalt norske redaktører og Facebook til et møte for å diskutere ytringsfriheten.

– Facebook må nå komme på banen og ta på alvor at de har en sterk posisjon i den norske offentligheten, sier hun til Aftenposten.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Norsk Presseforbund mener nå at oljefondet må vurdere sine investeringer i Facebook, skriver NRK.

– Å dele dette bildet er så solid innenfor ytringsfriheten som det går an å komme. Nå har Facebook over lang tid valgt å ikke bedre sin praksis, men heller intensivere sensuren, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

Statens Pensjonsfond – utland, populært omtalt som oljefondet, har investert om lag 13,5 milliarder kroner i Facebook, og eier 0,52 prosent av aksjene i selskapet.

Global oppmerksomhet

Britiske The Guardian , det amerikanske nyhetsmagasinet Time , amerikanske nyhetsselskapet CNN og tyske Der Spiegel har alle skrevet om at hele forsiden på Aftenpostens fredagsutgave er fylt med kritikk av Facebook for bildesensur.

– Norges største avis har publisert et brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg der de kjefter på selskapets beslutning om å sensurere et historisk bilde fra Vietnam-krigen, og krever at Zuckerberg skal vedkjenne å leve opp til sin rolle som «verdens mektigste redaktør», skriver The Guardian.

De internasjonale nyhetsnettstedene referer en del av det Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen skriver i det åpne brevet til Zuckerberg.