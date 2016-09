Statsminister Erna Solberg (H) går fra krangel til samarbeid med nettgiganten Facebook.

Solbergs regjering ønsker å samarbeide med Facebook for å fremme utdanning i konfliktområder, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tilløpet til forsoning kommer under en uke etter at Solberg kritiserte selskapet for sensur. Det hele endte med at Facebook fredag kveld endret praksis og likevel tillot publisering av det ikoniske bildet av barn på flukt fra napalmbombing under Vietnamkrigen.

Skjermbilde / NTB scanpix

Statsministeren la ut bildet på sin Facebook-profil fredag, samme dag som Aftenposten brukte hele forsiden til et oppgjør med Facebook. Bildet ble slettet etter få timer, begrunnet med Facebooks regler mot nakenhet.

Facebook snudde

Solberg publiserte deretter en sladdet utgave med forsterket kritikk, før Facebook til slutt snudde.

Samarbeid med Facebook

Solberg sier at det nå ligger an til kontakt og samarbeid med Facebook.

– Vi har samarbeidet med Facebook og andre sosiale medier om utdanning, særlig i konfliktområder. Dersom vi skal klare å få til utdanning i konfliktområder, så er sosiale medier en av de aktuelle plattformene, sier hun til Reuters.