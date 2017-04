Fjorårets Pride-deltakelse skapte sterke reaksjoner i partiet. I år prioriterer Knut Arild Hareide (KrF) bryllupsfeiring med konen. Heller ikke i Bergen planlegger KrF-toppene marsjering.

At Hareide ble den første KrF-lederen til å gå i Pride skapte bølger i hjemfylket Hordaland. En rekke personer meldte seg ut av partiet.

Fylkesleder Pål Kårbø karakteriserte saken som «et selvmål», mens tidligere skolebyråd Tomas Moltu mente Hareide burde trekke seg fra førsteplassen til Stortinget. I år blir det imidlertid ingen deltakelse.

– Nå er jeg ikke blitt invitert ennå. Men denne helgen feirer jeg fem års bryllupsdag. Det er allerede planlagt og jeg har lovet min kjære at vi skal feire med en reise for oss to.

– Hun var jo med sist gang også?

– Det var hun. Men denne gangen blir det fem års bryllupsdagsfeiring for oss to, og det er vel verdt å feire? spør Hareide.

Lov ikke å gå

I byrådet i Bergen har også KrF-byrådene stilt seg bak vedtak som å la regnbueflagget vaie fra rådhuset, samt søke om å arrangere Europas største homofestival, Europride i Bergen.

For to år siden åpnet da også finansbyråd Dag-Inge Ulstein (KrF) Regnbuedagene i Bergen med snorklipping og åpnet flere av arrangementene. Det skal han ikke i år. Han har ikke planer om å delta i marsjen heller.

– Jeg tenker at det må gå an å tenke at man ikke skal gå også. Det må være mulig ikke å engasjere seg, og for meg er det ikke naturlig å gå i paraden i år, sier UIstein, som avviser at det er snakk om en prinsipiell endring fra hans side.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Støtter forslag

På landsmøtet blir det også debatt om ekteskapsloven. Mens landsstyret har foreslått en uttalelse som slår fast at «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst», vil Møre og Romsdal gå lenger. De ønsker at KrF skal «arbeide for at lovverket skal definere ekteskapet som en forpliktende samlivskontrakt mellom en mann og en kvinne, og sikre at barn så langt det er mulig får vokse opp med en mor og en far».

Hareide selv påpeker at det har vært en runde på dette i landsstyret, og forslaget som ble sendt ut er et kompromissforslag.

– Noen kunne nok tenkt seg å gå lenger, men dette er en tekst som hegner og løfter frem ekteskapet mellom mann og kvinne. Jeg gir min tilslutning til dette.

Ulstein på sin side viser til at teksten fra Møre og Romsdal KrF bygger på SSB-statistikk som viser at den mest stabile samlivsformen er mellom mann og kvinne.

– Det må være veldig fair å løfte denne debatten, og det må vi tåle.

– Hva mener du. Bør man eller bør man ikke jobbe for å endre ekteskapsloven?

– Jeg vil se debatten og hva teksten blir. Hvis utgangspunktet er at barn i dag vokser opp i ulike konstellasjoner, så kan vi si noe om at i utgangspunktet er mor, far og barn den mest stabile rammen. Det er ikke noen ny KrF-politikk.

Elias Dahlen

Kritisk til ekteskapsdebatt

Jon Reidar Øyan, leder for Homonettverket i Ap, er kritisk til den pågående debatten i KrF.

– Hvis KrF vedtar landsmøteforslaget om å reversere ekteskapsloven, så har han ingenting i paraden å gjøre, sier Øyan, som ellers er full av honnørord overfor Hareides Pride-deltakelse i fjor.

Christian Haugen, homofil Frp-politiker i Bergen, har forståelse for at KrF-politikere vurderer å droppe paraden i år.

– Jeg tenker at det er trist, men naturlig, at fremtredende politikere i KrF velger ikke å delta på pride når det har utløst krisemøter og mistillitsforslag mot partiledelsen. Men det vil samtidig være et uheldig signal å sende ut, sier han.