Kortlisten med de tre norske langfilmene som er aktuelle norske Oscar-kandidater, er nå klar.

De tre er: «Kongens nei» i regi av Erik Poppe, «Pyromanen» i regi av Erik Skjoldbjærg og Rune Denstad Langlos film «Welcome to Norway».

Anders Baasmo Christiansen har en ledende rolle både i «Kongens nei», der han spiller kronprins Olav og i «Welcome to Norway», der han er mottaksleder.

Representere Norge

I alt 23 langfilmer var mulige kandidater til den norske kortlisten.

Produsentene for de tre filmene får nå presentere sine planer for en eventuell Oscar-kampanje for den norske Oscar-komiteen. Komiteen avgjør deretter hvilken av de tre filmene som skal representere Norge i kampen om den gjeve statuetten for beste fremmedspråklige film. Den endelige norske Oscar-kandidaten offentliggjøres onsdag 7. september.

Fra 1. oktober vurderes de ikke-engelskspråklige filmene av det amerikanske filmakademiet, før de velger ut seks av dem til sin kortliste. Deretter legger en eksekutivkomité til ytterligere tre filmer til listen, som i alt skal bestå av ni filmer.

Oscar-nomineres

En komité på østkysten og en på vestkysten av USA ser deretter de ni produksjonene og velger ut de fem som skal Oscar-nomineres. Hvem de fem blir offentliggjøres 24. januar neste år. Selve Oscar-utdelingen går av stabelen søndag 26. februar.

Tidligere norske filmer som er blitt Oscar-nominert er «Kon-Tiki» (2013), «Elling» (2001), «Søndagsengler» (1996), «Veiviseren» (1987) og «Ni Liv» (1957).