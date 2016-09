Frp-nestor Carl I. Hagen er dypt skuffet over statsminister Erna Solbergs (H) evne til å forsvare Frp-statsråder.

I et intervju med VG tar den tidligere Frp-formannen et oppgjør med det han tror er en strategi fra Solberg for å fremheve seg selv som statsminister.

– Erna ydmyker Frp-statsrådene i saker som er viktige for Frp og for det norske folk, sier Hagen og trekker frem to eksempler fra den siste uken:

– Jeg synes hun faller sine statsråder i ryggen. Først med Sylvi Listhaug i niqab-saken og så Tord Lien i saken om Lofoten og Mørekysten. Først måtte Sylvi gå ut og si at hun ikke ville foreslå et forbud, åpenbart fordi Erna Solberg har instruert henne til det. Deretter unnskylder Solberg at Tord Lien har sagt at oljeselskapene kan få samle inn kunnskap. Det er ingenting å unnskylde, slår Hagen fast.

Erna Solberg vil ikke kommentere saken.