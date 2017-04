(5 / 5)

I spektakulære omgivelser rundt turiststasjonen Krossbu jobber fresen seg sakte gjennom de enorme snømassene for å åpne fylkesvei 55 over Sognefjellet. Jobben tar rundt to uker og til tross for at det ikke har vært noen snørekord i år står det meterhøye brøytekanter igjen bak den kraftige maskinen. Målet er å få åpnet veien innen 2. mai. Foto: Tore Meek / NTB scanpix