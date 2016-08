Bosstømming i fem byer vil bli rammet dersom meklingen mellom transportarbeiderne og NHO Transport ikke fører fram. Streiken vil kun ramme bedriftskunder.

Bergen, Stavanger, Sarpsborg, Stord, Godvik og Stokke er først ut dersom det blir bossstreik. Fristen for meklingen er satt til midnatt, natt til søndag.

Streiken vil kunne ramme innhenting av husholdningsavfall noen av disse stedene, men ifølge BIR, vil den i Bergen bare ramme bedriftskunder.

- Det er ikke fare for at streiken rammer husholdninger i Bergen. De som kjører for BIR er organisert i et annet forbund, sier kommunikasjonssjef i BIR, Mette Nygård Havre.

I de ordinære forhandlingene mellom Transportarbeiderforbundet og NHO Transport var økning av minstelønna et sentralt punkt som førte til at forhandlingene brøt sammen tidligere i sommer.

- Minstelønn er et viktig verktøy for å unngå sosial dumping i bransjen og for å styrke ansattes generelle lønnsnivå, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet.