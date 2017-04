Statens vegvesen regnet åtte milliarder kroner feil i sitt bompengeregnestykke i vest. Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) sier feilen gjorde det vanskeligere å få inn prosjekter fra Hordaland i NTP.

– Det ble ikke akkurat mottatt med glede.

Slik beskriver statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) reaksjonen i Samferdselsdepartementet da Statens vegvesens regnefeil ble presentert for dem i fjor høst.

Da ble det nemlig klart for politikerne at fagfolkene i Statens vegvesen hadde overvurdert bompengegrunnlaget for en rekke samferdselsprosjekter på Vestlandet. Totalt er det snakk om over åtte milliarder kroner i regnefeil.

Feilen skyldes at de hadde brukt bruttotall istedenfor netto.

Fakta: NTP 2018–2029 Regjeringen har pekt ut Hordaland som en av vinnerne i transportplanen. Men det gjelder kun hvis man ser på hele 12-årsperioden for NTP. Hordaland får 53,3 milliarder kroner i den perioden. Men «bare» 15,4 milliarder av den potten er tenkt brukt i første periode, som strekker seg til 2023. 37,9 milliarder er altså skjøvet til andre periode, deriblant mesteparten av E16, oppstartsmidler til Hordfast, Ringveg Øst og flere andre etterlengtede og dyre prosjekter. Tall BT har fått fra regjeringen viser at Vestlandet, med en befolkningsandel på 26 prosent, bare får 18 prosent av midlene i den viktige første perioden. Sogn og Fjordane kommer best ut på Vestlandet. Rogaland dårligst.

Kan føre til utsettelser

Feilen kan ha fått store konsekvenser for prosjektene i Hordaland. Da fagetatene presenterte sine forslag til Nasjonal transportplan (NTP) våren 2016, lå for eksempel prosjektet E16/Vossabanen inne med byggestart i den første perioden fra 2018 til 2024.

Men da statsminister Erna Solberg (H), sammen med Frp, Venstre og KrF presenterte sitt forslag til NTP på Arna stasjon 28. februar i år, var plutselig prosjektet skjøvet ut til andre periode, en gang mellom 2024 og 2030. Det til tross for at regjeringen tidligere har snakket om en oppstart for prosjektet allerede i 2021.

Siden fagetatene presenterte sitt forslag, hadde imidlertid behovet for statlige midler økt med to milliarder kroner. Så mye bommet nemlig veivesenet med da de skulle beregne bompengepotensialet på strekningen.

I Stortingets spørretime den 22. mars brukte statsminister Erna Solberg bompengesprekken sammen med en kostnadsvekst på fire milliarder som forklaring på hvorfor prosjektet er utsatt.

– Kostnadsoverslaget totalt har økt med syv milliarder kroner. Det har selvfølgelig konsekvenser for hvordan en kan gjennomføre et prosjekt, sa hun.

I et brev til departementet 3. oktober i fjor, skriver veivesenet at «det dessverre er lagt inn et for høyt bompengepotensial for flere av prosjektene i Region vest». Veisjef Helge Eidsnes forklarer bommen slik.

– Dessverre ble brutto bompengeinntekter lagt til grunn. Det skulle vært netto.

Han viser til at en hadde glemt å trekke fra renteutgifter og innkrevingskostnader da en satte to streker under svaret.

– Hvordan kunne dette skje?

– Feilen er nå rettet opp i, men hvor den har oppstått, vet jeg ikke, sier Eidsnes.

Har disse regnefeilene fått konsekvenser for prioriteringen i NTP?

– Om regjeringen på bakgrunn av de opplysningene de har fått av Vegdirektoratet/regionen høsten 2016, har gjort andre vurderinger når det gjelder prioritering enn de ellers ville gjort, kan bare regjeringen svare på.

– Helt utrolig

Trafikkplanlegger Helge Hopen er overrasket over at det er mulig å gjøre en slik feil.

– Bompengeprosjekter og hvor mye det kan finansieres er noe en har jobbet med i mange tiår. Det er egne modeller for det, sier Hopen.

Sivilingeniøren har jobbet med å lage trafikkprognoser i en årrekke. Han påpeker at innkrevings- og rentekostnadene er en stor del av kostnadene knyttet til bompengeprosjekter.

– Det er veldig rart at dette har skjedd. Ja, det er nesten utrolig at det er mulig å regne uten det.

Statssekretær Nilsen forteller at de bare måtte ta feilen til etterretning, men legger ikke skjul på at feilen er uheldig. Dette resulterte nemlig i at regjeringen måtte finne 8,3 milliarder kroner i friske, statlige midler på Vestlandet.

– I grunnlagsdokumentene som ble sendt opprinnelig, lå prosjektene inne med mye lavere statlig andel enn realiteten. Men det viktigste er at grunnlaget er riktig for NTP. Nå må vi ta en skikkelig runde på hvorfor dette har skjedd. Heldigvis er det ikke flere prosjekter enn disse som er rammet, feilen virker å være isolert til region vest, sier Nilsen, som er tidligere fylkesordfører i Hordaland.

– Har disse regnefeilene fått noen konsekvenser for prioriteringen i NTP?

– Det blir veldig hypotetisk å svare på. Men når de statlige summene blir større, så blir det vanskeligere å få plass til prosjektene innenfor en viss ramme. Det blir vanskelig å spekulere om hva som kunne vært.

Dyrest på Hordfast

I tillegg til bompengetabben, har Statens vegvesen også bommet stygt på kostnadene for flere av prosjektene. Her skiller Hordfast seg spesielt ut. Da regjeringen i 2013 vedtok traseen med bro over Bjørnafjorden ble prisen stipulert til 19,3 milliarder kroner (uten moms). Nesten fire år senere har den steget til 39 milliarder kroner, riktignok med moms.

Konsekvensen er at behovet for statlige midler har økt dramatisk, den er nå oppe i svimlende 28 milliarder kroner.

Like ille er ikke situasjonen for Nyborgtunnelen, uten at det sier så mye. Her ble bompengepotensialet nedjustert fra 3 milliarder kroner til 1,5 milliarder kroner etter at feilen ble oppdaget. Tar en også med en kostnadsvekst på 800 millioner kroner betyr det at behovet for statlige midler har økt fra 1,6 milliarder til 3,9 milliarder kroner bare det siste året.

Hvorvidt det var avgjørende for at Arna-Vågsbotn (inne i 2. periode) ble prioritert før Nyborgtunnelen i NTP vet bare de som satt rundt forhandlingsbordet, blant dem statssekretær Tom-Christer Nilsen (H).

– Det var disse tallene vi hadde. Det er vanskelig å si om man hadde prioritert det da. Men det hadde nok vært enklere uten den sprekken, sier Nilsen.

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) mener situasjonen vitner om en samferdselsminister som ikke har kontroll og oversikt. Han advarer mot å skylde for mye på veibyråkratene i region vest.

– I all sin bortforklaring i NTP så skyver Solvik-Olsen & Co disse byråkratene og fagetatene foran seg og skylder på dem. Om en eller annen har gjort en blunder, så er dette uansett noe som burde vært oppdaget sentralt, sier Rommetveit, som er medlem av transportkomiteen på Stortinget.