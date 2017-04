Nødetatene rykket natt til lørdag ut til boligbrann i Valevåg i Sveio kommune i Hordaland. Det er usikkert om noen var inne i huset.

Politiet i Haugesund melder på Twitter like over klokken 5 natt til lørdag at de driver med etterslukking av en bolig i Valevåg hvor det bor én person.

– Denne personen har det ikke lyktes å komme i kontakt med, melder politiet.

Nødetatene ankom boligen som var overtent rundt klokken 3.