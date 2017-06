Stadig flere ønsker å gifte seg utenfor kirkerommet. Kirken velger å etterkomme manges ønsker.

Det siste året har norske biskoper åpnet opp for kirkelige vielser i kommersielle settinger, som for eksempel på hoteller, skriver Vårt Land.

Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme sier at han er «åpen for å gå i dialog med næringslivet», og at det i hans bispedømme blir åpnet for vielser i mange forskjellige settinger, så lenge de gjør det mulig å «ha en verdig gudstjenestefeiring.»

– Kirken må være der folk vil den skal være, er hans begrunnelse.

Praksisen i Borg har spredt seg til resten av landet. Langt flere steder enn før er blitt akseptert som vigselslokaler. Og da er det ikke bare snakk om hoteller, men fjelltopper, fyrtårn og andre naturskjønne omgivelser.

Biskop Halvor Nordhaug forteller at han i fjor høst begynte å åpne opp for vielser på steder med tilknytning til kommersielle aktører i Bjørgvin bispedømme.

– Det ble etter hvert vanskelig å skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle settinger. Et hotell i Bjørgvin har for eksempel bygget et kapell i hotellet for at brudepar kan vie seg der.

Nordhaug sier han i samtaler med bispemøtet har fått inntrykk av at også de andre biskopene nå aksepterer vielser på steder som kan være tilknyttet kommersiell virksomhet. Nå sies det også ja til at vielser kan finne sted i hotellhager.