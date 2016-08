Private barnehager i seks større byer blir rammet tirsdag morgen dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt.

Stridens kjerne er sparesatsen i en midlertidig ordning for innskuddsbasert pensjon. Arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta krever satsen økt fra 5 til 7 prosent, noe Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har motsatt seg.

Mandag klokken 10 møttes partene til mekling hos Riksmekleren. Fristen for enighet utløper ved midnatt. Dersom meklingen ikke fører fram, går i første omgang 1.321 ansatte i 112 private barnehager i Bergen, Trondheim, Oslo, Fredrikstad, Skien og Halden ut i streik tirsdag.

Oppgjøret omfatter om lag 15.000 arbeidstakere, og en eventuell streik vil følgelig kunne bli trappet kraftig opp etter hvert.

Avviser krav

Under lønnsoppgjøret i 2014 ble partene enige om å innføre en midlertidig innskuddsordning med en sats på 5 prosent for nye barnehager. PBL mener denne satsen bør bestå, og avviser som urimelig kravet om å øke den til 7 prosent.

- Arbeidstakerorganisasjonene krever maksimalordninger som nesten ingen andre har. Man kan ønske seg enda høyere pensjon. Men private barnehager kan ikke gå foran. Det må eventuelt offentlig sektor gjøre, uttalte administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL før meklingen startet.

Ifølge regelverket for innskuddspensjonsordninger er 7 prosent sparing absolutt høyeste tillatte sparesats for arbeidstakere med lønn opp til 7,1 G, vel 650.000 kroner.

Olsen mener den midlertidige innskuddsordningen er god. Han viser til at bare 11.000 av 1,2 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon var medlem av en ordning med maksimale sparerammer ved utgangen av fjoråret, ifølge tall fra Finans Norge.

- De pensjonsordningene som nå avvikles, erstattes av nye ordninger fordi de er for dyre og ikke bærekraftige for fremtiden, og fordi de ikke støtter arbeidslinjen. Da må de ikke erstattes av ordninger som er minst like dyre og der enkeltansatte kan få utbetalt mer i pensjon enn lønn, sier PBL-sjefen.

- Lavere lønnsvekst

Fram til 2014 var det ikke tillatt å spare mer enn 5 prosent av den ansattes lønn opp til 6 G. Ifølge arbeidstakerorganisasjonene satte de som krav for to år siden at innskuddet måtte økes til 7 prosent dersom ordningen skulle videreføres.

- 2 prosent lavere pensjonsinnskudd i året er i realiteten 2 prosent lavere lønnsvekst. Og forskjellen mellom et pensjonsinnskudd på 5 og 7 prosent blir mer enn 2 prosent lavere tjenestepensjon, framholder Fagforbundet på sine nettsider.

- For en som starter i jobb som 25-åring blir pensjonen hele 40 prosent høyere ved 7 prosent innskudd enn ved 5 prosent. Med kun 5 prosent innskudd betyr det 20.000-30.000 kroner lavere pensjon hvert år resten av livet, avhengig av inntektsnivå, fortsetter LO-forbundet.

Arbeidstakerorganisasjonene argumenterer videre med at det i tilskuddet fra staten er lagt inn 13 prosent av kommunens lønnsutgifter til pensjon for ansatte i private barnehager.

- Tilskudd barnehagene får, kan være langt høyere enn barnehagenes reelle utgifter til dette. Penger som det offentlige bevilger til pensjon, bør brukes til pensjon og ikke gå til andre formål, poengterer Fagforbundet.

Første runde i Bergen

Som den byen med størst andel private barnehager, blir Bergen svært hardt rammet. Her er en fullstendig oversikt over hvilke barnehager som blir rammet, og hvor mange ansatte som i så fall blir tatt ut.

Delta tar ut 15 av sine ansatte. De jobber i disse barnehagene:

(Tallet bak navnet på barnehagen er antall ansatte som vil bli tatt ut i streik.)

Espira Eventyrskogen 3

Espira Rå Bergen 1

Fanatunet barnehage 1

Kidsa Christinegård 1

Kidsa Myrdal 1

Kidsa Toppemyr 1

Kjøkkelvik barnehage 4

Liland barnehage 1

Montesorribarnehagen Knerten 1

Stiftelsen Sjøsprøyten barnehage 1

Utdanningsforbundet vil ta ut i alt 292 av sine ansatte. Disse jobber i følgende barnehager:

Blomsterdalen Barnehage AS 3

Bønestoppen Kanvas-barnehage 3

Espira Eventyrskogen barnehage 4

Espira Grønnestølen barnehage 8

Espira Helldalsåsen barnehage AS 10

Espira Rambjøra barnehage 2

Espira Rå barnehage 12

Espira Solknatten barnehage 6

Espira Steinsviken barnehage AS 2

Espira Ulsetskogen barnehage 22

Fanatunet barnehage SA 3

Fridalen barnehage 2

Gnist barnehager Festeråsen AS 5

Gnist barnehager Rollandslia AS 7

Haukedalsmyra Kanvas-barnehage 5

Hordvik barnehage 4

Kidsa Administrasjon 1

Kidsa Allestadhaugen 6

Kidsa Breistein 10

Kidsa Brønndalen 5

Kidsa Christinegård 4

Kidsa Eidsvåg 2

Kidsa Erleveien 3

Kidsa Festtangen 1

Kidsa Haukedalen 6

Kidsa Hylkje 10

Kidsa Inndalen 2

Kidsa Kokstad 6

Kidsa Ladegården 7

Kidsa Løvåsbakken AS 6

Kidsa Midtbygda 8

Kidsa Myrdal 9

Kidsa Nyhavn 3

Kidsa Ospeli 3

Kidsa Sandgotna 4

Kidsa Slettebakken 4

Kidsa Sølvberget 2

Kidsa Tertitten 3

Kidsa Toppemyr 3

Kidsa Varden 2

Kidsa Vågedalen 6

Kidsa Øvre Sædal 2

Kidsa Øyrane 6

Kjenndalslia Kanvas-barnehage 3

Kjøkkelvik barnehage 6

Kladden Kanvas-barnehage 8

Kulur Kvernabekken miljøbarnehage 4

Liland barnehage AS 6

Læringsverkstedet Søreidtunet AS 10

Olsvikåsen Kanvas-barnehage 5

Prismen Kanvas-barnehage 5

Sandslimarka Kanvas barnehage 5

Senterhagen barnehage 10

Sjøsprøyten barnehage 4

Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 4

Fagforbundet har varslet uttak i følgende barnehager:

Espira Helldalsåsen barnehage 2

Fanatunet Barnehage BA 4

Fridalen Barnehage 7

Senterhagen barnehage 5

Kjøkkelvik barnehage AS 5

Liland Barnehage AS 8

Espira Solknatten barnehage 12

Espira Eventyrskogen barnehage 1

Espira Grønnestølen barnehage 5

Ulset Skogen barnehage 34

Gnist Barnehage Rollandslia AS 6

Søreidtunet barnehage 10

Espira Rå barnehage 6

Allestadhaugen barnehage 5

Christinegård barnehage 2

Brønndalen barnehage 3

Eidsvåg barnehage 3

Erleveien barnehage 6

Kidsa Slettebakken AS 1

Gnist Barnehager Festeråsen AS 6

Bønestoppen Kanvas barnehage 7

Haukedalsmyra Kanvas barnehage 5

Kjenndalslia Kanvas barnehage 4

Olsvikåsen Kanvasbarnehage 2

Prismen Kanvas barnehage 2

Sandslimarka Kanvas-Barnehage 13

Kidsa Breistein AS 7

Kidsa Festtangen barnehage 10

Kidsa Haukedalen AS 11

Kidsa Hylkje AS 13

Kidsa Inndalen Barnehage 2

Kidsa Kokstad AS 12

Kidsa Ladegården barnehage AS 10

Kidsa Løvåsbakken AS 5

Kidsa Midtbygda barnehage AS 8

Kidsa Myrdal AS 15

Kidsa Nyhavn barnehage AS 2

Kidsa Ospeli barnehage AS 4

Kidsa Sandgotna barnehage AS 4

Kidsa Slettebakken barnehage AS 4

Kidsa Sølvberget barnehage AS 1

Kidsa Tertitten barnehage AS 2

Kidsa Toppemyr barnehage AS 3

Kidsa Vågedalen barnehage AS 6

Kidsa Øvre Sædal barnehage AS 7

Kidsa Øyrane barnehage AS 12

Blomsterdalen barnehage AS 3

Stiftelsen Sjøsprøyten barnehage 3

Nøff AS (Kvernabekken miljøbarnehage) 1