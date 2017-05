En basehopper har vært borti fjellveggen i Kjerag i Rogaland, men skal være i god behold.

Meldingen om ulykken kom klokken 17.20 fredag ettermiddag.

Til NRK opplyser Brit Edvardsen i hopparrangøren SBK Base at hopperen har vært borti veggen, men at han er i god behold. Det har vært kommunikasjon med ham via radio.

– Det er en såkalt cliff strike, sier Edvardsen.

Ifølge politiet står hopperen oppreist i fjellveggen.