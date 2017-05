Fra høsten kan alle ungdomsskoler tilby elevene programmering som valgfag.

Regjeringen startet forsøket høsten 2016. Interessen var stor, og mange kommuner ønsket å være med. Derfor åpner nå regjeringen for at alle kommuner kan få lov til å tilby programmering som valgfag i perioden forsøket pågår.

– Programmering blir en stadig viktigere ferdighet, og vi legger nå til rette for at enda flere kan lære å kode allerede på ungdomsskolen. Målet med forsøket er å finne ut om programmering som valgfag kan bidra til å øke elevenes interesse for teknologi og realfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forsøket med programmering som valgfag varer i tre år frem til 2018/2019. Foreløpig er det 155 skoler fordelt på 55 kommuner som deltar. Enkelte av disse kommunene får også økonomisk støtte.

Skoler som ønsker det, kan tilby valgfaget programmering fra skolestart høsten 2017, men de vil ikke være en del av selve forsøket eller få økonomisk støtte til faget.