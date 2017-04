Senterpartiet fortsetter fremgangen og får en oppslutning på 11,5 prosent i BTs aprilmåling. Fremgangen kan de takke gamle Ap-velgere for.

– Det er veldig motiverende med sånne målinger. Det viser at det er mange velgere som ønsker at en skal satse på hele Norge, og som deler våre verdier, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han kan på BTs måling i april notere seg for nok en toppnotering. Partiet som i januar hadde en oppslutning på 7,1 prosent, er nå oppe i hele 11,5 prosent.

Det hadde gitt 21 mandater på Stortinget om det var valg, elleve mer enn i dag.

– Dette ville gitt oss en helt annen kraft, sier Vedum, før han setter i gang en lengre tirade mot det han omtaler som regjeringens sentraliseringspolitikk.

Hvordan stoppe lekkasjen?

Målingen bærer også bud om et statsministerskifte, men det vil i så fall ikke være uten bismak for Jonas Gahr Støre. For fjerde måned på rad faller Ap på BTs måling, og har nå en oppslutning på 30,5 prosent.

Det er 0,3 prosentpoeng svakere enn i 2013, som var et skuffende stortingsvalg for partiet. Støres tilbakegang henger nøye sammen med Vedums fremgang.

– Ap har tapt 65.000 velgere til Senterpartiet i april. Det er veldig mange velgere, sier valgekspert Johan Giertsen.

7,5 prosent av dem som sier at de stemte Ap i 2013, opplyser i målingen at de vil stemme på Senterpartiet. Når en vet at Ap fikk nesten 900.000 stemmer ved forrige stortingsvalg betyr det enorme forskjeller for Sp.

– Ap kan umulig være likegyldig til dette. Jeg er spent på hva slags strategi de har for å stoppe denne lekkasjen, sier Giertsen.

Omfavner Sps fremgang

Giertsen forteller at veldig mange av fylkespartiene til Ap har hatt klare forventninger om mandatgevinst i valget til høsten. Nå viser målingen i april at de ligger omtrent på valgresultatet. Altså er forventningen om mandatgevinst borte.

– En av driverne i valgkampen er ofte forventningen om en gevinst. Hva skjer hvis den driveren tas ut? spør Giertsen.

Hilmar Høl, fylkesleder for Ap i Sogn og Fjordane, mener Aps landsmøte i vår blir viktig for å stoppe velgerflukten.

– Vi må få synliggjort at vi har en god politikk for hele landet, og at by mot land blir by og land, sier han.

Hans-Erik Ringkjøb, Aps fylkesleder i Hordaland, ser imidlertid ikke like mørkt på det.

– Det er ikke noe hyggelig når en går tilbake på målingene, men hvis vi først skal tape velgere så tåler vi å tape til Sp. Hvis dette betyr at vi kan sitte i regjeringen sammen etter valget, så tenker jeg at det er bra, sier han.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Sp + Ap + KrF

Og kanskje er det nettopp det som skjer. Akkurat nå sørger Vedum alene for at Støres regjeringsprosjekt har en ledelse.

– Ap bidrar selv ikke til sin egen maktovertakelse. Det er Vedum som innsetter Støre, sier Giertsen, som mener venstresidens ledelse på denne målingen er så stor som den ser ut.

Han viser til at hvis Venstre hadde kommet over sperregrensen, ville det vært helt jevnt mellom de rødgrønne og de borgerlige.

Men kanskje er et annet regjeringsalternativ vel så sannsynlig. Senterpartiets fremgang gjør at en koalisjon sammen med Ap og KrF nå har 89 mandater. Dette er fjerde måned på rad at de tre partiene har flertall sammen.

KrF-leder Knut Arild Hareide er imidlertid forsiktig med å omfavne en slik løsning.

– Vi har pekt på at vi ønsker en sentrum-høyre-regjering. Men vi har og gjort et samarbeidsvedtak som gjør at vi ikke kaster nøkkelen om vi ikke får det til, sier Hareide, som ikke vil spekulere i mulige samarbeidspartnere.

Sp-leder Vedum er mest opptatt av å gi KrF arbeidsro.

– Vi har respekt for at KrF har sine utfordringer i dette spørsmålet. Men vi registrerer at i mange saker så prøver de å legge seg nært oss. Det er bra, sier Vedum.