Lavere lakseproduksjon førte til høyere priser i fjor. Den situasjonen er i ferd med å snu, ifølge en analytiker som mener lakseprisen skal ned.

Hittil i år har gjennomsnittsprisen ved eksport av norsk laks vært 65,50 kroner per kilo, skriver Dagens Næringsliv og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå.

– 2016 ble et stramt år fordi volumet ble mye mindre enn man opprinnelig trodde på grunn av sykdom, krav om utslakting, problemer i Chile med mer. Da ble volumet i spotmarkedet redusert, og prisen spratt opp fra 40 til over 60 kroner over natten, sier sjømatanalytiker Marius Gaard i Swedbank.

– Nå er situasjonen i ferd med å bli helt omvendt. Det kommer betydelig større volumer ut i spotmarkedet enn i fjor både fra Norge og fra andre land. Da blir det fort for mye fisk i markedet.

Gaard er klar på at prisen skal ned, men vet ikke hvor mye de kommer til å falle.

– Spørsmålet er om vi skal tilbake til 50 kroner eller enda lavere. Vi tror riktignok på en gjennomsnittspris på 61 kroner i år, men risikoen er helt klart på nedsiden, sier han.