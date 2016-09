Facebook sensurerer råd fra det frivillige hjelpenettverket Ammehjelpen, fordi innleggene inneholder bilder av bryster. Frustrerende, mener ammehjelpere.

– Vi har sett de siste to-tre ukene at Facebook har sensurert oss ammehjelpere i det materiellet vi legger ut i læringsøyemed, sier ammehjelper Camilla Amundsen til NRK. I mars 2015 endret nettsamfunnet retningslinjene for å tillate bilder av amming, etter kritikk for «moralistiske» regler.

Amundsen forteller at både Ammehjelpens hovedside og ammerhjelpernes personlige Facebook-sider nå blir blokkert hvis de legger ut råd om ammestillinger og problemer som brystbetennelse. Ammehjelpen er en lukket gruppe med nær 4.000 medlemmer, der nybakte mødre kan få hjelp av rundt 140 godkjente ammehjelpere.

– De må bruke de retningslinjene de selv har laget og forvalte dem riktig, slik at de som må legge ut sånne biler, får lov til det, sier Amundsen.

Facebook har i den siste tiden fått stor oppmerksomhet – spesielt i Norge – på grunn av nettsamfunnets blokkering av det ikoniske bildet fra Vietnamkrigen. Bildet viser en ni år gammel jente, Kim Phuc, som skrikende og uten klær flykter nedover en vei etter et amerikanskstøttet sørvietnamesisk napalmangrep. Bildet ble slettet fordi det inneholdt nakenhet, noe som også er saken med Ammehjelpen, ifølge Facebook. Fredag meldte Facebook at de likevel vil godta bruk av bildet av napalmjenta på grunn av dets historiske betydning.