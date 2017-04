17-åringen som er siktet etter at det lørdag ble funnet en sprengladning i Oslo, vil begjære seg løslatt i mandagens fengslingsmøte.

Lørdag kveld ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter at funnet av en bombeliknende gjenstand ved broen ved Grønlandsleiret i Oslo. Samtidig ble en 17-åring med russisk statsborgerskap pågrepet.

Gutten fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Her vil han begjære seg løslatt, opplyser 17-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond, som har betegnet sprengladningen som "guttestreker".

Ber om lukkede dører

Sigmond sier PST ikke kan be om mer enn to ukers fengsling for hennes klient, fordi han er under 18 år. PST bekrefter til NRK at de kommer til å be om at dørene lukkes for pressen. Fengslingsmøtet skulle opprinnelig starte klokken 13.30, men ble utsatt til tidligst 14.

17-åringen er klar på at han ikke er en radikal islamist, og nekter straffskyld i henhold til terrorsiktelsen. Sigmond advarer mot å overdrive omfanget av saken mot 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter terrorlovgivningen.

Over alle støvleskaft

– Jeg vil advare mot å legge til grunn at dette ender opp som en terrorsak. Dette har gått over alle støvleskaft, både når det gjelder omtale i pressen og PSTs uttalelser. Dette er først og fremst guttestreker, sier Sigmond til NRK.

Patruljen som stanset mannen, fattet mistanke for gjenstanden. Politiet konkluderte med at gjenstanden de senere sprengte kontrollert, inneholdt sprengstoff.

PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere. Det dreide seg da om forebyggende tiltak.