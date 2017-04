PST oppjusterer trusselnivået mot Norge. En 17 år gammel russisk statsborger er siktet etter funn av en bombelignende gjenstand i Oslo.

PST holdt pressekonferanse om saken søndag ettermiddag.

– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Hun opplyser også at PST hever terrortrusselen mot Norge for de to neste månedene.

IS-trusler

Det skjer på bakgrunn av oppfordringer fra IS og ISIL om å gjennomføre angrep i forbindelse med høytider og merkedager. PST-sjefen viser konkret også til terrorangrepet mot kristne i Egypt denne helgen.

– Det er viktig at almennheten er kjent med dette, sier Bjørnland.

– Sannsynlig at angrep kan skje

PST-sjef Bjørnland sier det er sannsynlig at et angrep kan gjennomføres i Norge i år.

– Det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier. Demonstrasjoner av hvor enkelt slike angrep kan gjennomføres gjør at andre kan se at det er mulig å gjennomføre noe lignende, sier Bjørnland.

PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.

Smitteeffekt

Det er uklart om flere personer var involvert.

17-åringen er siktet etter terrorlovgivningen, straffelovens paragraf 142, 3. ledd.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Bjørnland forteller at han har vært i PSTs søkelys tidligere.

– 17-åringen har vært i Norge i flere år.

Ifølge PST kom 17-åringen til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010. Han har fortsatt status som asylsøker.