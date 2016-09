Den 40 år gamle mannen som er kjent skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen (12), er dømt til 13 års fengsel.

Dommen i den 17 år gamle drapssaken falt i Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag, og markerer det familien håper skal være den endelige punktumet for straffesaken etter barnedrapet.

Henning Hotvedt, som er domfelt for å ha drept tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i Hedrum i Larvik i 1999, ble kjent skyldig av juryen i Borgarting for en uke siden.

– Han står på det han har sagt hele tiden og er selvsagt skuffet over kjennelsen, sa forsvarer Brynjar Meling etter at juryen hadde svarte ja på skyldspørsmålet.

Skulle til stranden

Den tolv år gamle jenten satte seg på sykkelen og dro hjemmefra i 18-tiden torsdag 5. august 1999. Hun skulle møte en venninne ved Goksjø for å ta et kveldsbad. Men Kristin kom aldri fram som avtalt.

Rundt fem timer etter at hun forlot hjemmet ble hun funnet drept. Rettsmedisinerne konkluderte med at hun var blitt kvalt, og at gjerningsmannen mest sannsynlig kvalte henne med egne hender.

Ved nærmere ettersyn fant etterforskerne at badedrakten hun hadde på seg var klippet over foran, og at spor på kroppen og åstedet tydet på at jenta hadde kjempet mot gjerningsmannen.

Fant DNA 16 år etter

16 år senere klarer landets fremste, rettsmedisinske eksperter å hente ut det som viser seg å være Hotvedts DNA fra neglene til jenta. Det nye DNA-beviset er trolig det som ble avgjørende for juryens «ja» i forrige uke.

Hotvedt fastholder sin uskyld, men hadde ingen god forklaring på hvordan hans hudceller kan ha havnet på Kristin hender da han fikk kommentere det nye beviset.

Familien ga uttrykk for at Kristin mest sannsynlig har klort gjerningsmannen og slik fikk avskrapet hud under neglene.

Kan anke til topps

Nå er skyldspørsmålet trolig rettskraftig avgjort. Men 40-åringen kan anke straffeutmålingen til Høyesterett. Det kan bli aktuelt, i og med at norsk rettsvesen aldri har vært i en situasjonen før, der en tidligere frikjent er domfelt i en gjenopptatt drapssak.

Det har derfor vært derfor lite eller ingen rettspraksis å støtte seg til for retten. Det kan derfor være i alles interesse å få en avklaring i landets øverste domstol.

– Dette er jo en spesiell sak. Det er første gang vi har gjenopptakelse av en straffesak der en mann har blitt frifunnet tidligere. Spørsmålet er hvilken betydning den lange tiden som har gått, får for straffeutmålingen. Vi mener det har betydning, sa Meling i forbindelse med straffeutmålingsprosedyrene mandag.