Oslo: Rapporten som advokatfirmaet Hjort skrev på oppdrag fra DNB, kostet trolig drøyt seks millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Hjort brukte fire advokater og fire måneder på den 18 sider lange rapporten. I rapporten konkluderer Hjort med at DNB brøt sine egne etiske retningslinjer i forbindelse med oppretting av selskaper i skatteparadiser.

DNB opplyser at undersøkelsesteamet i Hjort, som var ledet av advokat Kristin Veierød, brukte fire måneder på arbeidet. Hjort har gjennomgått et omfattende dokumentmateriale og intervjuet over 30 nåværende og tidligere ansatte i DNB, opplyste banken i forbindelse med fremleggingen av rapporten.

Ifølge eksperter Finansavisen har snakket med, har advokater i firmaer som Hjort en snittpris på omkring 2.500 kroner timen, som gjør at de fire i teamet vil koste drøyt seks millioner i fulltid i fire måneder, før eventuelle rabatter og uten moms. Kristin Veierød ønsker ikke å kommentere beløpet.