Havarikommisjonen utelukker langt på vei at girboksen til helikopteret som styrtet ved Turøy hadde skader fra en trafikkulykke i Australia.

– For øyeblikket ser vi ingen sammenheng mellom trafikkulykken og bruddet i giret, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til Aftenbladet.

Hovedgirboksen som ble montert i Super Puma-helikopteret tre måneder før ulykken, hadde vært utsatt for kraftige slag i en trafikkulykke i Australia. Det ble tidlig klart at et utmattingsbrudd i et planetgir mest sannsynlig var årsaken til Turøy-ulykken.

– Grunnen til at rotoren forlot helikopteret slik at det havarerte, var et gir som gikk til utmatting. Hvorfor det kunne utvikle seg til et brudd som ikke ble oppdaget, er ennå ikke besvart, sier Halvorsen.

Tolv menn og en kvinne omkom i helikopteret på vei til Bergen fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen.