PST oppjusterer trusselnivået mot Norge. En 17 år gammel russisk statsborger er siktet etter funn av en bombelignende gjenstand i Oslo.

PST holdt pressekonferanse om saken søndag ettermiddag.

– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Det var lørdag kveld at Oslo-politiet ble varslet om funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo. Gjenstanden ble på pressekonferansen beskrevet som en primitiv, improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial. Den hjemmelagte bomben ble uskadeliggjort av politiets bombegruppe.

Bjørnland opplyser også at PST hever terrortrusselen mot Norge for de to neste månedene.

IS-trusler

Det skjer på bakgrunn av oppfordringer fra IS og ISIL om å gjennomføre angrep i forbindelse med høytider og merkedager. PST-sjefen viser konkret også til terrorangrepet mot kristne i Egypt denne helgen.

– Det er viktig at almennheten er kjent med dette, sier Bjørnland.

– Sannsynlig at angrep kan skje

PST-sjef Bjørnland sier det er sannsynlig at et angrep kan gjennomføres i Norge i år.

– Det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier. Demonstrasjoner av hvor enkelt slike angrep kan gjennomføres gjør at andre kan se at det er mulig å gjennomføre noe lignende, sier Bjørnland.

– Det er ikke avklart om han har vært alene om forholdet han er siktet for, sier PSTs politiadvokat Signe Aalling.

PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt. Aalling sier det er for tidlig å si noe om resultatene av avhørene.

– Smitteeffekt

17-åringen er siktet etter terrorlovgivningen, straffelovens paragraf 142, 3. ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Bjørnland forteller at han har vært i PSTs søkelys tidligere.

– 17-åringen har vært i Norge i flere år.

Ifølge PST kom 17-åringen til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010. Han har fortsatt status som asylsøker.

– Guttestreker

Guttens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, sier til Aftenposten at 17-åringen som ble tatt med en hjemmelaget bombe på Grønland, avviser alle anklager og tar sterk avstand fra IS.

– Dette er en gutt som akkurat har fylt 17 år. Han er et barn. Han tar sterk avstand fra radikal islam, sier Sigmond.

Hva skulle han med sprengladningen?

– Unge gutter finner på ting. Hvis du har sett litt på hva gutter driver med på YouTube, så blir det mer forståelig.

– Hvor var han på vei med sprengladningen?

– Han skulle finne et sted uten folk. Politiet sier jo at det var en sprengladning med begrenset effekt. Dette er snakk om guttestreker, sier advokat Sigmond til avisen.