– Vannskutere til fritidsbruk må forbys, mener stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne.

– Vannskutere er et leketøy for menn mellom 25 og 30 år med for stor lommebok og for liten hjerne. Det sier Stein Malkenes, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Sogn og Fjordane.

Regjeringen vedtok sist torsdag å oppheve den såkalte vannskuterforskriften med umiddelbar virkning. Vannskutere er dermed sidestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.

Vannskutere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Høye bølger

Frislipp for vannskutere har skapt høye bølger, og en rekke friluftsorganisasjoner mener kjøringen med de hurtiggående farkostene er en trussel mot alt fra badende mennesker og padlere til rødlistede fuglearter.

Miljøpartiet De Grønne vedtok på helgens landsmøte nytt partiprogram. En av sakene partiet går til valg på, er å reversere lovendringen som tillater fornøyelseskjøring og bruk av vannskuter.

Totalforbud

Men stortingskandidat Stein Malkenes i Sogn og Fjordane vil gå mer drastisk til verks. Han vil invitere alle kystkandidatene til MDG om å fronte en felles aksjon for å foreslå forbud mot vannskutere.

– Er det realistisk med totalforbud?

– Ja, et forbud som skal gjelde fritidsbruk av vannskuter i Norge er fullt mulig å få til, svarer han.

«Primitiv Frp-politikk»

Malkenes hevder den økende vannskutertrafikken ødelegger for det tradisjonelle friluftslivet i den norske skjærgården og er en konsekvens av «primitiv Frp-politikk».

– Regjeringen setter til side det folkelige og enkle friluftslivet på sjøen. Vannskutere som kjører i opptil 60 knop er også en alvorlig tilleggsbelastning for allerede sterkt reduserte bestander av sjøfugl langs kysten. Jeg bor selv ved Florø der vi har den siste flokken med ærfugl i Sogn og Fjordane. Vannskutere som kommer dundrende inn i disse flokkene er utrolig provoserende, sier han.

Dødsulykke

Malkenes mener risikoen for alvorlige ulykker i forbindelse med vannskuterkjøring også tilsier et forbud.

I Danmark mistet to unge kvinner livet for to uker siden da en 24 år gammel mannlig vannskuterkjører braste inn i båten de to kvinnene satt i. Ulykken førte til at Dansk Folkeparti går inn for totalforbud. EU-domstolen påla Danmark å tillate vannskutere i 2010.

– Ikke frislipp

– Tror du at nordmenn flest støtter et vannskuterforbud?

– Ja, jeg tror mange reagerer på denne leketøytrafikken som bryter med folk flest sin oppfatning av et godt båtliv, sier Malkenes.

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) avviser at beslutningen vil få dramatiske konsekvenser.

– Det har vært hevdet at dette betyr et fullt frislipp for fart og villmannskjøring, men det gjør det ikke. Vi har bare sørget for at vannskutere må følge de samme reglene som andre båter, sier Harberg til Fædrelandsvennen.

«Trumfer gjennom»

Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannskuter, opplyser regjeringen.

Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.

– Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.

– Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannskutere med båt. Denne endringen har vannskuternæringen selv presset igjennom. Dette har ikke vært noe folkekrav, sier Meland.