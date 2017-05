Både Ap-politiker Leif Sande og statsråd Terje Søviknes (Frp) er rystet over at De Grønne vil fase ut oljen innen femten år.

Også Arbeiderpartiets stortingskandidat Leif Sande reagerer med vantro på landsmøtevedtaket til Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å fase ut olje- og gassnæringen i løpet av femten år.

– Delegatene på MDG-landsmøtet føler kanskje de gjør en god gjerning, men de frelser ikke verden med dette meningsløse vedtaket, sier Sande, som ledet LO-forbundet Industri Energi en årrekke.

– En katastrofe

BT har bedt Sande og olje- og energiminister Terje Søviknes om å kommentere vedtaket til MDG om å fase ut olje- og gassnæringen innen år 2032.

– Det vil være en katastrofe for Norge, verden og for kompetansen som oljenæringen representerer. Vi trenger de kloke hodene og flinke hendene i denne bransjen. De Grønne sender også et utrolig negativt signal, ikke minst til unge mennesker som satser på en fremtid i denne næringen. Jeg har nesten ikke ord. MDG-vedtaket er helt hinsides, sier Søviknes.

Sirkulærjobber

MDG mener det kan skapes 200.000 nye jobber i Norge til erstatning for arbeidsplassene i oljerelatert sektor. Minst ti tusen slike arbeidsplasser må skapes årlig, mener partiet.

De nasjonale talspersonene Une Bastholm og Rasmus Hansson la på landsmøtet frem en liste over hvor disse jobbene kan komme.

50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.

Potensial for titusenvis av arbeidsplasser i matproduksjon og skog.

15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske.

14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg

– Olje i generasjoner

Søviknes sier han ønsker alle nye arbeidsplasser velkommen, så sant de er lønnsomme og ikke skal betales over folks skatteseddel. Statsråden mener MDG tar feil når de gjør arbeidsplassene til et spørsmål om enten-eller.

– Verken MDG eller flere miljøorganisasjoner tar innover seg at olje og gass har en plass i verdens energimiks i flere generasjoner fremover. Det er også helt meningsløst å undergrave vår kompetansebase, sette 200.000 arbeidsplasser i spill og ramme lommeboken til enda flere privatpersoner, sier Søviknes.

– Ingen miljøgevinst

Stortingskandidat Leif Sande deler synet til Søviknes om at verden vil trenge norsk olje og gass i årtier fremover.

– Det gir ingen miljøgevinst om vi slutter å produsere olje i Norge. Resultatet vil bli at andre land overtar og de produserer med høyere utslipp enn det vi gjør på norsk sokkel, sier Sande, som er femtekandidat på stortingslisten til Arbeiderpartiet i Hordaland.

«Ikke så sexy»

– Men hva skal Norge gjøre for å kutte utslippene av klimagasser?

– Karbonfangst- og lagring har et kjempepotensial, men teknologien høres kanskje ikke så sexy ut for delegatene på MDG-landsmøtet. De er jo bare opptatt av sin egen samvittighet, hevder Sande.

Han mener regnestykket til MDG ikke går i hop.

– Lek med tall

– Det er en lek med tall. Det vil koste enormt mye å skape alle de nye arbeidsplassene, samtidig som det norske samfunnet ville gå glipp av de enorme skatteinntektene fra olje- og gassektoren, sier Sande.

Han tror det er mulig for Norge å innfri klimaforpliktelsene gjennom EUs kvotesystem og ved kutt i transportsektoren, som satsing på hydrogen, batteriferger og elbiler.

Vedtaket på MDG-landsmøtet var i strid med innstillingen fra sentralstyret og programkomiteen om en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en 20-årsperiode.

De unge vant frem

Et overraskende stort flertall stemte for forslaget fra Grønn Ungdom om å stramme inn utfasingen i løpet av 15 år.

Partiets frontfigurer Rasmus Hansson og Une Bastholm avviser at det er uansvarlig og urealistisk å fase ut olje- og gassektoren.

– Vi tør å banne i oljekatedralen og si at det må faktisk ta slutt. Vi tør å bryte økonomiske tabuer og si at det må finnes en smartere økonomi enn en som spiser opp jorden, sa Hansson under åpningen av landsmøtet.

«Bjørnetjeneste»

Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener MDG vil gjøre klimasaken «en stor bjørnetjeneste» om vedtaket ble satt ut i live.

Han har laget en oversikt som viser at 62 norske felt som nå er i produksjon eller under utbygging, fortsatt vil produsere olje og gass i 2032. Store felt som Troll, Ekofisk og Oseberg er blant dagens produserende felt som ventes å ha høy produksjon i langt over 15 år til.

– Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han til Aftenposten. Han viser til undersøkelser som viser at norsk oljeindustri har de laveste utslippene i verden pr. produserte oljefat.