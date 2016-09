Sotra-mannen Kjartan Sekkingstad skal være fri etter ett år i fangenskap på Filippinene.

Sotra-mannen Kjartan Sekkingstad ble lørdag satt fri fra fangenskap, ett år etter at han ble tatt av terrorgruppen Abu Sayyaf på Filippinene.

Frigivelsen ble lørdag ettermiddag bekreftet av landets forsvarssjef, Ricardo Visaya, i en pressemelding til NTB.

Ifølge landets fredsminister Jesus Duerza ble Sekkingstad frigitt i Patikul på øygruppen Sulu.

– Takk, president Duterte! var det første nordmannen sa, ifølge ministeren.

Det var planlagt et møte mellom Sekkingstad og Filippinenes president Rodrigo Duterte og fredsministeren, men dette er nå etter alt å dømme utsatt.

I praksis kan det derfor ta tid å få avklart Sekkingstads situasjon.

Fakta: Gisselaksjonen på Filippinene Sotra-mannen Kjartan Sekkingstad ble bortført fra ferieanlegget Oceanview Resort på øya Samal, natt til 22. september 2015. Abu Sayyaf-geriljaen har drept de to canadierne som ble bortført sammen med ham, John Ridsdel og Robert Hall, fordi kravet om løsepenger ikke ble innfridd. Halls filippinske kjæreste Marites Flor ble sluppet fri i juni i år. Abu Sayyaf er en filippinsk islamistgruppe som ble dannet tidlig på 1990-tallet. Målet deres er å etablere en islamsk stat. Kilde: NTB

Siste gjenværende gissel

Tidligere lørdag bekreftet en talsmann for de militære myndighetene i Mindanao-området nyheten om at Sekkingstad var frigitt.

Den norske 57-åringen ble sammen med to kanadiske menn og en filippinsk kvinne bortført av terrorister på øyen Samal, 22. september i fjor.

Sekkingstad var det siste gjenværende gisselet, etter at kanadiske Robert Hall og John Ridsel begge ble drept tidligere i år.

Det kvinnelige gisselet ble frigitt i slutten av juni.

Filippinske regjeringssoldater har de siste månedene gjennomført flere forsøk på å nedkjempe ekstremistgruppen, som trolig teller under 500 militante medlemmer.

Gruppen slo til mot et feriested på den sør-filippinske øyen Samal. Kjartan Sekkingstad var daglig leder ved feriestedet Oceanview Marina, og har bodd på Filippinene i mange år.

Twitter / NTB scanpix

Brende: Positiv utvikling

Abu Sayyaf har de siste årene bortført en rekke utlendinger. Flere er blitt drept, mens andre har blitt frigitt mot utbetaling av løsepenger. Flere sitter fortsatt i fangenskap.

BT har vært i kontakt med Sekkingstads familie hjemme i Norge. De avventer situasjonen inntil videre, og ønsker ikke å kommentere nyheten før de har mottatt bekreftelse fra norske myndigheter.

Utenriksminister Børge Brende (H) forteller at han ikke vil slippe gleden løs før han får en bekreftelse på at Sekkingstad er i god behold hos filippinske myndigheter.

– Filippinske myndigheter har bekreftet at Sekkingstad ikke lenger er i fangenskap hos Abu Sayyaf, sier utenriksminister Børge Brende til NTB etter å ha vært i kontakt med Filippinenes fredsminister Jesus Dureza.

– Dette er en positiv utvikling i saken, mener Brende.

Han forteller at Sekkingstad trolig blir overlevert til filippinske myndigheter søndag.

– Ifølge filippinske myndigheter befinner Sekkingstad seg nå på et forholdsvis trygt sted. Vi følger situasjonen tett og arbeider nå sammen med filippinske myndigheter for å bringe Sekkingstad endelig i sikkerhet, sier Brende.

Therese Alice Sanne, Adresseavisen

– Fikk løsepenger

Tidligere har statsminister Erna Solberg vært tydelig på at norske myndigheter ikke betaler løsepenger i kidnappingssaker.

The Philippine Star melder at terrorgruppen har fått utbetalt løsepenger tilsvarende i overkant av fem millioner norske kroner for Sekkingstad.

For tre uker siden uttalte president Rodrigo Duterte at terrorgruppen hadde fått utbetalt 50 millioner pesos, nærmere ni millioner norske kroner, i løsepenger for Sekkingstad.

Nordmannen ble imidlertid ikke løslatt som avtalt.