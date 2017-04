Rekordmange norske småbarn ble vaksinert mot meslinger i fjor.

Alarmen gikk da det brøt ut meslinger i California for to år siden, samme år som amerikanske myndigheter hadde planer om å erklære barnesykdommen utryddet.

Da hadde det i mange år vært jevnlige utbrudd i flere europeiske land. BBC News meldte i 2011 at det hadde vært 26.000 tilfeller av meslinger i 36 europeiske land det året.

Meslingutbrudd ute i verden har åpenbart gjort inntrykk på norske småbarnsforeldre. Siden 2013 har stadig flere toåringer blitt vaksinert.

Folkehelseinstituttet sendte i forrige uke ut en pressemelding om at vaksinedekningen i 2016 passerte 95 prosent. Det er rekordhøyt. Instituttet gir æren til arbeidet som gjøres ute på helsestasjonene.

Blant 16-åringene er ikke utviklingen like positiv, sett fra deres ståsted. Meslingvaksine skal gis i to doser for å gi beskyttelse livet ut. Antallet 16-åringer som har fått doser viser en synkende tendens.

Vaksinasjonsdekningen for småbarn varierer kommunene imellom. Her er de fem kommunene i Hordaland med høyest og lavest dekning.

Alle norske jenter får tilbud om HPV-vaksine når de er 12 år gamle. HPV står for humant papillonvirus, som smitter ved seksuell omgang.

HPV-infeksjon fører til at drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft hvert år. Statistikken fra Folkehelseinstituttet viser at et økende antall 16-åringer er vaksinert mot HPV-virus. I fjor passerte dekningen 81 prosent.

Til sist et blikk på kartet som viser hvor stor andel av befolkningen som tar influensavaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen til eldre over 65 år, til gravide og mennesker med en rekke kroniske sykdommer.