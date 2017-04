En kikk på statistikken er både skremmende og oppløftende.

I løpet av 25 år, fra 1990 til 2015, er tallet på nye krefttilfeller økt med om lag 25 prosent.

Økningen gjelder de fleste vanlige kreftformer. Tallene for vestlendinger skiller seg i liten grad fra de nasjonale.

Dette er den skremmende del av kreftstatistikken, som vi har hentet fra Kommunehelsa statistikkbank hos Folkehelseinstituttet. Her samles det meste som kan telles av fakta om nordmenns liv og død.

At antallet nye krefttilfeller peker oppover, skyldes først og fremst at vi blir eldre. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år.

Samtidig er det færre som får en tidlig død på grunn av kreft. Flere blir friske, og flere lever lenger med kronisk kreft. Ved utgangen av 2015 var det ca. 250.000 kreftoverlevere i Norge.

– De mange krefttilfellene skyldes ikke bare høy alder, påpeker direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. Som de fleste industriland ligger Norge høyt på kreftstatistikken, sammenlignet med resten av verden, påpeker hun.

– Dette er fordi også livsstilsfaktorer som tobakk, alkohol, kosthold, fysisk inaktivitet og overdreven soling spiller en rolle, sier Ursin i et intervju på registerets nettside.

Statistikken viser også store variasjoner kommunene immelom. Her er det tatt hensyn til ulik alderssammensetning. Likevel er det i snitt 850 nye krefttilfeller pr. 100.000 årlig på Fedje, men i underkant av 500 i året i Masfjorden.

Bergen ligger midt imellom, med litt over 600 tilfeller årlig.