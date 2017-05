De fem «ensomme ulvene» har ikke noen formell tilknytning til terrorgrupper, men er trolig inspirert av IS.

De fem mennene du får lese om i denne artikkelen har mye til felles:

De har det siste året utført terrorhandlinger mot vestlige mål.

De har «sverget troskap» til terrorgruppen Den islamske stat.

De har tilsynelatende handlet alene.

De er blitt radikaliserte svært raskt.

Salman Abedi (22)

Nasjonalitet: Britisk

Kjent for: Bombeangrepet i Manchester 22. mai

Tilknyttet terrorgruppe: Uavklart

Britisk politi har jobbet intenst for å avdekke om Salman Abedi handlet alene da han tok livet av 22 mennesker og skadet 119 etter en konsert i Manchester Arena.

Den svært omfattende etterforskningen er i en tidlig fase, men trolig er det allerede nå mye som tyder på at han kan ha vært tilknyttet et terrornettverk.

Kilder i britisk og amerikansk etterretning har bekreftet at Abedi reiste til Libya noen uker før terrorangrepet. Franske etterretningskilder sitter på informasjon som tilsier at han også var innom Syria nylig.

Abedi var født og oppvokst i Manchester av libyske foreldre som flyktet fra Gaddafis regime.

Rakhmat Akilov (39)

Nasjonalitet: Usbekisk

Kjent for: Terrorangrepet i Stockholm 7. april 2017

Tilknyttet terrorgruppe: Sannsynligvis ikke

Asylsøkeren fra Usbekistan sto på politiets liste over personer som skulle sendes ut av landet.

Slik gikk det ikke. 7. april 2017 meiet han ned fotgjengere med en stjålet lastebil i Drottninggatan i sentrale Stockholm, før han endte ferden i kjøpesenteret Åhlens.

Fem personer ble drept. Svensk politi har i snart to måneder jobbet hardt for å kartlegge miljøet rundt usbekeren.

Så langt har det ikke kommet opplysninger om at 39-åringen var tilknyttet en terrorgruppe da han gjennomførte angrepet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters – som siterer anonyme kilder hos usbekiske sikkerhetsmyndigheter – ble Akilov stanset da han forsøkte å ta seg over grensen til Syria fra Tyrkia i 2015.

Målet med turen skal ifølge samme kilde ha vært å slutte seg til terrorgruppen IS, men disse opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Personer som kjente Akilov har fortalt at han var en rolig person som ikke gjorde mye ut av seg. Flere har beskrevet ham som ikke religiøs i det hele tatt.

Anis Amri (24)

Nasjonalitet: Tunisisk

Kjent for: Angrepet mot julemarkedet i Berlin 19. desember 2016

Tilknyttet terrorgruppe: Nei, men sverget troskap til IS

Mye tyder på at terroristen Anis Amri kunne og burde ha vært sendt ut av landet lenge før han kjørte en lastebil inn i en folkemengde på et julemarked i Berlin.

Ni måneder før angrepet, i samtale med en informant som jobbet for sikkerhetsmyndighetene, skal han ha sagt at han ønsket å gjennomføre en selvmordsaksjon.

For tysk politi var Amri også kjent som en kriminell narkolanger. De hadde over lengre tid fulgt med på 24-åringens bevegelser og overvåket telefonen hans.

En forventet pågripelse ble aldri gjennomført, noe som er blitt kritisert av blant andre innenriksminister Andreas Geisel.

Var Anis Amri selv en del av terrorgruppen IS? Vel, det er ingenting i etterforskningen som tyder på at han har vært i Syria i tiden før terrorangrepet.

Samtidig er det grunn til å tro at han i hvert fall har en viss tilknytning, om enn noe løs.

IS har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet. En video som ble sluppet noen dager etter, viser Amri som sverger troskap til IS og organisasjonens leder Abu Bakr al-Baghdadi.

For to måneder siden pågrep tysk politi tre libanesiske statsborgere som er mistenkt for å ha tilknytning til angrepet mot julemarkedet.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (31)

Nasjonalitet: Tunisisk

Kjent for: Terrorangrepet i Nice 14. juli 2016

Tilknyttet terrorgruppe: Nei

Fransk politi har uttalt at Nice-terroristen trolig ble radikalisert på svært kort tid.

De siste dagene og ukene før han drepte 86 mennesker på strandpromenaden i Nice, viste terroristen tegn til religiøs ekstremisme.

Inntil da hadde Mohamed Lahouaiej-Bouhlel vært en arbeidsløs, småkriminell mann med personlige problemer. Han rakk aldri å havne på myndighetenes liste over personer som utgjorde en sikkerhetsrisiko før han ble terrorist.

IS’ eget nyhetsbyrå offentliggjorde kort tid etter hendelsen at 31-åringen var «en av deres soldater».

Fransk påtalemyndighet har ikke funnet noen kobling mellom Lahouaiej-Bouhlel og internasjonale terrororganisasjoner.

Omar Mateen (29)

Nasjonalitet: Amerikansk

Kjent for: Angrepet mot en nattklubb i Orlando, 12. juni 2016

Tilknyttet terrorgruppe: Nei

Han drepte 49 av gjestene på homseklubben «Pulse» i Orlando fordi han anså homofili som synd. Han presenterte seg selv som «Mujaheedin» – jihadist – da han ringte nødtelefonen mellom skuddsalvene, og sverget troskap til IS.

Så ble han selv skutt og drept da politiet tok seg inn i nattklubben.

Men amerikanske Omar Mateen hadde ingen formell tilknytning til en terroristorganisasjon.

Både CIA og FBI slo raskt fast at Mateen ikke hadde vært i kontakt med internasjonale terrorgrupper og at han ble radikalisert på egen hånd.

