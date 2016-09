Da vannscooter-førerne fikk tilsnakk av padlere for grov kjøring, svarte de med å velte to av dem. – Slik oppførsel blir stadig mer utbredt, ifølge politiet.

Det var rundt klokken 18.20 tirsdag at politiet ble oppringt av en frustrert kajakkpadler.

Innringeren hadde vært ute og padlet i Eidsvåg sammen med fem andre, der de traff på to vannskuter-førere i høy hastighet.

Havnet i vannet

– De ga førerne tilsnakk for å kjøre i for høy hastighet inne i fjorden, noe som er helt korrekt. Da fikk de til svar: «Er det fem knop dere mener vi skal kjøre i?», før de to begynte å kjøre i ring rundt padlerne i høy fart, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.

Dette medførte stadig større bølger, som til slutt gjorde at to av kajakkpadlerne veltet og havnet i vannet.

– Vi sendte ut en patrulje i bil og én i båt. Da vannskuter-førerne så patruljebilen stakk de av, sier Kronen.

– Voksne er verst

Politiet skal ha fått en god beskrivelse av de to personene. De har opprettet sak, som de følger opp videre. Operasjonslederen mener at slik oppførsel på vannet blir stadig mer utbredt.

– Dette er en holdning som overhodet ikke skal finne sted på sjøen, men vi ser at det blir stadig mer vanlig.

– I år har vi fått inn en rekke klager på vannskutere, og faktisk er det i hovedsak voksne mennesker som oppfører seg så idiotisk. Ungdommene er som regel de flinkeste på å overholde varsomhetsreglene til sjøs, sier Kronen.