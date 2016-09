Gisseltakerne som slapp Kjartan Sekkingstad fri skal ikke ha mottatt løsepenger fra Norge. Da gjenstår det tre mulige årsaker til frigivelsen, mener antropolog Arne Røkkum, som er ekspert på Filippinene.

Sekkingstad ble overlevert fra geriljaen Abu Sayyaf til separatistgruppen Moro National liberation Front (MNLF) lørdag. Et av spørsmålene som melder seg er hvorfor.

Det var avkrevd løsepenger for nordmannen, som har vært i fangenskap nesten et år. Statsminister Erna Solberg (H) er klar på at Norge ikke har deltatt i utbetaling av løsepenger eller gitt noen innrømmelser i saken.

Forsinket

– Da sitter vi igjen med tre alternativer. Det første er at filippinske myndigheter betalte løsepenger og fikk Sekkingstad utlevert, sier Arne Røkkum til NTB.

Han henviser til at president Rodrigo Duterte tidligere har sagt at det var betalt rundt ni millioner kroner for Sekkingstad:

– Dette kan være rett. Duterte uttrykte ganske spontant frustrasjon foran pressen over at Abu Sayyaf ikke hadde overholdt sin del av avtalen. Kanskje var frigivelsen en forsinket overholdelse av avtalen.

Jaget

– Neste mulighet er at det kilder i forsvaret på Filippinene som har kommet med: De sier væpnede styrker er i hælene på Abu Sayyaf, så geriljaen må rykke unna så fort at de rett og slett må la gisler bli igjen.

– Tredje mulighet er at Abu Sayyaf i denne saken ser muligheten til å markere seg som en del av den politiske løsningen i landet og komme seg ut av rollen som banditter. Tross økonomiske motiver for bortføringer har de også ambisjoner om å opprette et kalifat. Kanskje har de sett sitt snitt til å komme et trinn opp på maktstigen og realisere disse politiske ambisjonene, sier Røkkum.