Valentina Tsepeleva har bodd og jobbet i Bergen i fem år. - Jeg mistet pusten da jeg så brevet.

Russiske Valentina Tsepeleva kom til Norge i 2011 for å studere. Hun tok sin andre mastergrad ved Universitetet i Bergen, og forelsket seg raskt i kulturlivet i byen.

Siden 2012 har hun jobbet for blant andre Nattjazz, Bergen Live, Vill Vill Vest, Bit Teatergarasjen, Borealis-festivalen og Bergenfest. Mandag mottok hun vedtaket fra Utlendingsdirektoratet (UDI) – hun må forlate landet innen 17. oktober.

– Jeg mistet pusten da jeg så brevet. Helt siden jeg kom til Norge har jeg levd med usikkerheten om hvor lenge jeg får lov til å bli værende. Det er forferdelig frustrerende, siden jeg alltid har jobbet og bidratt til samfunnet, sier Tsepeleva.

UDI: – Usannsynlig at hun vil tjene nok i år

I tillegg til en rekke frivillige og lønnede verv for kulturinstitusjoner i Bergen, jobber Tsepeleva som tilkallingsvikar i barnehage.

Kravet fra UDI er at hun må ha en registrert inntekt på 252.472 kroner ved forrige likningsoppgjør eller selvangivelse. Tsepeleva hadde en inntekt på 218.239 kroner, og mangler dermed 34.233 kroner.

I begrunnelsen for vedtaket står det at Tsepeleva heller ikke oppfyller kravet for fremtidig inntekt, som for tiden er på 306.700 kroner i året. Dette begrunnes med at hun hittil i år har tjent 154.448 kroner, og at det dermed ikke er sannsynlig at hun kommer til å innfri kravet.

– Hjørnestein i kultur-Bergen

Fra kultur-Bergen mottar Tsepeleva massiv støtte.

– Valentina er en ressursperson du ringer når du skal ha et kulturarrangement, sier Mads Hatlevik.

Han er daglig leder ved Bergen Jazzforum, og har jobbet mye med Valentina Tsepeleva de siste årene. Hatlevik mener Tsepeleva – og personer som henne – er blant de viktigste hjørnesteinene i kultur-Bergen.

– Hun er så verdifull fordi hun ikke bare vil jobbe frivillig, men hun har også mye erfaring og kan mye. Hun er uvurderlig for kulturlivet i byen. Hun jobbet senest for festivalen Vill Vill Vest denne helgen, sier Hatlevik.

– Skjønner ikke at hun klarer det

Monica Dos Santos jobber med festivalproduksjon på heltid, både i og utenfor Bergen. Hun har blant annet vært ansvarlig for rekrutteringen til fem festivaler i Bergen, og har jobbet med Tsepeleva siden 2012.

– Valentina er personen du kan sette til hvilken som helst arbeidsoppgave, og hun gir alt, sier Dos Santos.

– Hun jobber for kultur-Bergen i enhver ledig stund, og det er forferdelig at hun må leve med usikkerhet om hvorvidt hun blir kastet ut eller ikke. Jeg skjønner ikke at hun klarer det.

Dos Santos får støtte fra Ingrid Ellestad, produsent i Bit Teatergarasjen.

– Det er en katastrofe om Tsepeleva kastes ut av landet. Da mister vi en svært ressurssterk, lojal og flott person, sier Ellestad.

«Ingen særlig tilknytning til Norge»

Selv om Tsepeleva ikke oppfyller kravet om tidligere eller fremtidig inntekt, kan UDI likevel gi henne oppholdstillatelse dersom «det foreligger sterke menneskelige hensyn, eller dersom søkeren har særlig tilknytning til Norge».

UDI mener det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning i Norge i Tsepelevas tilfelle.

– Jeg og kjæresten min – fra Norge – hadde egentlig planlagt å gifte oss, men akkurat nå har vi for liten inntekt til å gjennomføre det. Vi søker begge på flere jobber, men når man kun har midlertidig oppholdstillatelse er det vanskelig, sier Tsepeleva.

– Jeg håper UDI kan gi oss litt mer tid.