Den syriske opposisjonen ventes onsdag å legge fram sin plan for en politisk overgangsløsning for Syria.

Forslaget fra den såkalte Høyere forhandlingskomité (HNC), opposisjonsalliansen som tidligere i år deltok i FN-støttede fredssamtaler i Genève, legges fram under et møte hos tankesmia International Institute for Strategic Studies i London.

Representanter for HNC er i London for samtaler med blant andre Storbritannias utenriksminister Boris Johnson. Temaet for samtalene ventes nettopp å være en overgangsløsning for Syria.

Det syriske regimet og HNC har ikke møttes til fredssamtaler Genève siden den siste runden med samtaler brøt sammen i april. Et sentralt uløst spørsmål i eventuelle nye samtaler er hvilken rolle Syrias president Bashar al-Assad skal ha i Syrias framtid.