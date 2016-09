Politiet måtte legge ut spikermatte for å stoppe en bilfører på flukt i natt.

Det det var da en bil nektet å stoppe for kontroll på ferjekaien på Halhjem like over mindatt, at biljakten startet. Patruljen kjente igjen en person som steg ut av bilen, og ville også kontrollere føreren.

Da den 33 år gamle mannen bak rattet nektet å stoppe, tok politiet opp jakten. Bilen kjørte mot Nesttun, langs Hardangerveien og til Arna, der politiet hadde lagt ut spikermatte og stoppet bilen ved 00.40-tiden.

Mannen har i natt sittet i politiets arrest etter at det ble funnet narkotika i bilen. Han var også selv ruset og manglet gyldig førerkort.

I arresten satt i natt også en 26 år gammel mann som var stoppet i kontroll på Flesland med 100 gram hasj i bagasjen.

I tillegg var en mann innbrakt etter å ha truet en dørvakt på en restaurant på Torget, og en annen mann etter å ha drevet narkosalg ved Zachariasbryggen.