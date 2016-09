Norge har ikke deltatt i utbetaling av løsepenger for å få nordmannen Kjartan Sekkingstad frigitt på Filippinene, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Norske myndigheter har ikke deltatt i utbetaling av løsepenger eller gitt noen innrømmelser i denne saken. Det er det vi kan si om det. Vi har vært veldig tydelig på det. Det følger av våre internasjonale forpliktelser, sier Solberg.

Hun kommenterte søndag formiddag for første gang frigivelsen av det norske gisselet og spekulasjonene om at det er blitt utbetalt løsepenger.

– Skulle norske myndigheter begynt med det, ville det vært en sikkerhetsrisiko for nordmenn som er i vanskelige områder av verden. Kidnapping er en måte å finansiere terrorvirksomhet på, slår Solberg fast.

UD / Ambassaden i Manila / NTB scanpix

Løsning

Solberg bekreftet at det ett år lange dramaet for Kjartan Sekkingstad nå er over. Nordmannen ble bortført på Filippinene i september i fjor. Søndag landet han i Davao som en fri mann.

– Den norske ambassadøren og delegasjonen i Filippinene har mottatt Sekkingstad og sagt at han er i god behold. Vi har ikke villet bekrefte dette før vi var helt sikre på at han var det, sier Solberg.

– Dette er en gledens dag, spesielt for familien, men også for alle som har jobbet intenst med denne saken i lang tid, sier Solberg.

Hun minner samtidig om at ikke alle gislene kom fra den grusomme opplevelsen med livet i behold. To canadiske gisler ble drept i fangenskap.

Bekreftelsen på at Sekkingstad er i live, kom fra den norske ambassadøren på Filippinene, Erik Førner.

– Han er ved godt mot, fattet, klar i hodet, sier Førner i en kort kommentar formidlet til NTB av Utenriksdepartementet.

Lang prosess

Arbeidet med frigivelsen av nordmannen gikk i flere trinn, med bruk av både militært press og forhandlinger, ifølge den norske regjeringssjefen.

– Det er ingen tvil om at det har vært jobbet hardt de siste ukene for å få ham løslatt, og det har skjedd i et godt samarbeid mellom filippinske og norske myndigheter.

– Jeg vil rette en spesiell takk til president Rodrigo Duterte og fredsminister Jesus Dureza for deres engasjement for å løse saken, sier statsministeren.

Norske myndigheter har fortsatt ikke fått snakke skikkelig med Sekkingstad, og Solberg sier de derfor ikke helt vet hvilken form han er i.

– Men det er klart at ett års fangenskap i jungelen tærer på, sier hun.

Sekkingstad skulle etter planen møte president Duterte senere søndag.