Kjartan Sekkingstad har nå landet i Davao der han skal møte slektninger og den filippinske presidenten, bekrefter viseguvernør Abdusakur Tan.

SISTE: Sotra-mannen befinner seg ved 10.30-tiden i byen Davao sammen med den norske ambassadøren til Filippinene. Der skal de sammen møte president Rodrigo Duterte senere i dag.

Statsminister Erna Solberg forteller at den norske ambassadøren på Filippinene har bekreftet at Sekkingstad er i live.

Hun sier at arbeidet med frigivelsen av nordmannen gikk i flere trinn, med bruk av både militært press og forhandlinger.

– En gledens dag

– Den norske ambassadøren og delegasjonen i Filippinene har mottatt Sekkingstad, og sagt at han er i god behold. Vi har ikke villet bekrefte dette før vi var helt sikre på at han var i god behold, sier Solberg.

– Dette er en gledens dag, spesielt for familien, men også for alle som har jobbet intenst med denne saken i lang tid.

Været var for dårlig til å fly Sekkingstad, som ble løslatt lørdag, til Davao tidligere, og han måtte derfor tilbringe natten hos lederen for separatistgruppen Moro-folkets nasjonale frigjøringsfront (MNLF), som Filippinene har en fredsavtale med.

I Davao skal Sekkingstad møte med Filippinenes president Rodrigo Duterte.

NICKEE BUTLANGAN / AFP

Hentes fra leir

Viseguvernør Abdusakur Tan sier til NRK søndag at MNLFs leder Nur Misuari ikke vil komme til Jolo fordi det er en arrestordre på ham. Dureza og Tan har derfor dratt til MNLFs leir for å hente Sekkingstad.

Dureza bekreftet lørdag at Sekkingstad er i god form, og han sa at president Rodrigo Duterte skulle reise til Davao for å møte nordmannen. Duterte var ordfører i Davao i flere perioder før han ble landets president i juni.

Bacongco, Keith / NTB scanpix

Nesten et år

Kjartan Sekkingstad ble bortført av Abu Sayyaf sammen med de to canadierne John Ridsdel og Robert Hall og Halls filippinske kjæreste Marites Flor i september i fjor. De ble tatt på feriestedet Oceanview Resort, der Sekkingstad var daglig leder. Han har bodd flere år på Filippinene. Ferieanlegget ligger på den lille øya Samal, like utenfor Davao, lengst sør i landet.

Ridsdel og Hall ble drept da kravet om løsepenger ikke ble innfridd, mens Flor ble sluppet fri i juni. Sekkingstad har angivelig blitt holdt fanget på øya Jolo.