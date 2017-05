Strålende sol ga bergensere en nydelig start på 17.mai-feiringen i år.

Bergens Tidende sendte direkte i over timer fra feiringen i sentrum. Var du med i prosesjonen? I videoen over kan du se etter kjente. Vi filmet hovedprosesjonen og var på plass ved Den blå steinen og på Festplassen for å snakke med folk som deltok i 17.mai-festen.

– Jeg kan ikke huske å ha sett så mange folk langs ruten noen gang, sa Erik Næsgaard, leder for 17.mai-komiteen.

Brann-spillerne ble møtt med jubel og rundt dem sang folk «Gullet ska’ hem».

– Fint vær og seier i går; vi kan ikke be om så mye mer, sa Fredrik Haugen som scoret mål nummer to mot Sandefjord på Stadion 16. mai.