Navnet til Knut Johan Raa ble brukt til å søke på skattelisten.info. Nå sitter han igjen med en kjemperegning og har fått flere aggressive meldinger fra mannen bak tjenesten.

Denne uken tikket det inn en litt spesiell melding på mobilen til Knut Johan Raa fra Bergen.

– Det sto at jeg måtte betale over 40.000 kroner snarest, hvis ikke ville saken ende i retten. Tonen var veldig aggressiv, sier Knut Johan Raa.

– Det er skremmende

Raa kjente igjen avsenderen fra liknende meldinger han hadde mottatt før sommeren. Men da hadde han bare slettet dem, fordi han trodde det var svindel.

I ettertid har han funnet ut at skattelisten.info er et nettsted som tilbyr anonyme skattesøk for 950 kroner.

– Jeg har aldri vært inne på denne siden. Her er det noen som har misbrukt mine personopplysninger, og så er det jeg som sitter igjen med regningen. Det er skremmende, sier han.

Må protestere skriftlig

Juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, kjenner godt til skattelisten.info, og sier det er fullt mulig å bestille denne tjenesten i andres navn.

– Det han må gjøre, er å protestere skiftlig. Det er den som krever betalt som må kunne dokumentere at kravet er korrekt, og som må sannsynliggjøre at dette er bestilt, sier Frode Elton Haug.

Forbrukerombudet har mottatt flere klager på nettsiden skattelisten.info.

– Tanken er at folk skal bli skremt. Vi reagerer på den aggressive fremgangsmåten, og mener blant annet at det er forbudt å varsle om at saker går direkte til tingretten. Det er ikke mulig. Vi er derfor i en prosess med vedkommende der vi ber dem endre på dette, sier han.

Han forteller at mannen bak tjenesten har sendt krav til personer over hele landet.

– Tidligere skrev han at saken ble sendt til forliksrådet dersom man ikke betalte. Nå er det tingretten han viser til, og han har også skrevet brev til folk om at de blir politianmeldt dersom de hevder at de ikke har brukt tjenesten. Vi reagerer også på denne aggressive fremgangsmåten.

Fakta: Tips og råd fra Forbrukerombudet Forbrukere som har mottatt et krav om betaling som de mener er urettmessig, anbefales å protestere på kravet per e-post til support@skattelisten.info.

Forbrukere som har benyttet tjenesten til og med 8. mars bør hevde at det ikke foreligger noen bindende avtale grunnet mangelfull merking av bestillingsknapp.

Forbrukere som har benyttet tjenesten etter 8. mars og frem til 15. mars kan bestride kravet på grunn av mangelfulle prisopplysninger.

Forbrukere som benyttet tjenesten fra 18. mars og frem til 18. april kan bestride kravet grunnet manglende informasjon om angrerett.

Dersom selskapet ikke frafaller betalingskravet etter at forbrukerne har sendt protesten, kan du kontakte Forbrukerrådet på nett for bistand. Kilde: Forbrukerombudet

Skattelisten.info oppgir enkeltmannsforetaket Services By Kristiansen som kontaktinfo. Og foretaket er registret på Kristian Kristiansen. Han er ikke enig i at firmaet har en aggressiv fremgangsmåte.

«Nei. Vi mener ikke det er aggressivt å gå i retten for å få de pengene som rettmessig er våre, og i den forbindelse informerer motparten om de forventede sakskostnader», skriver han i en e-post.

– Kommer dere til å endre praksis på måten dere krever inne penger på?

«Nei. Slik krever vi inn penger: Det sendes tre varsel-smser til kunden. Det sendes varsel om innkallelse til retten med 14 dagers varsel. Vi er i gang med det nødvendige papirarbeidet til Tingretten for å kjøre alle kunder i en stor sak, hvor kunder som nekter å betale for den service de har bestilt og vi har levert vil bli holdt ansvarlig for kostnader til saken.»

«Vi behandler folk i samme tone»

Forbrukerrådet har fått inn rundt 280 henvendelser og 65 skriftlige klagesaker om Skattelisten.info siden tjenesten kom i vinter. Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet er derfor ikke overrasket over meldingen som Knut Johan Raa har fått.

– Vi har stor forståelse for at forbrukere som får varsel om dette, blir veldig redde og fortvilet. Vi har aldri opplevd denne aggressive formen for innkreving før, sier han.

«Folk klager fordi de ikke ønsker å ta ansvar for deres egne handlinger. De føler at når de har gjort noe dumt, så må det være andres feil. Dette er meget lettere å akseptere enn at de har været noen idioter», svarer skattelisten.info på e-post.

«Vi behandler folk i samme tone som de behandler oss. Ni av ti som kontakter oss høflig, får deres bestilling annullert på vår økonomiske bekostning, men når folk er aggressive, sure, sinte, idioter som ikke er til å snakke med. Så vil vi ikke være høflige i retur, og ja, vi kjører hardt på for å få de pengene som rettmessig er våre når folk forsøker å snyte oss», skriver han videre i e-posten.

Saksøker Forbrukerrådet

Halsos i Forbrukerrådet sier det er viktig at de som har fått disse kravene, reagerer skriftlig på dem.

– Men har man brukt tjenesten, og på forhånd fått opplysning om at man ikke har angrerett og hvor mye det koster, så må man betale selv om han krever inn penger på en aggressiv måte. Det er i utgangspunktet en lovlig tjeneste, sier han.

Halsos forteller at både ham selv og Forbrukerrådet er blitt saksøkt av vedkommende bak tjenesten. Skattelisten.info gjør det også klart i e-posten at journalist og Bergens Tidende blir innkalt til tingretten dersom artikkelen på bare et enkelt punkt gir informasjon som ikke er korrekt.

– Etter det vi vet, holder han på med dette over hele landet. Jeg er blant annet saksøkt for å ha uttalt meg om saken. Men jeg har til nå ikke hørt om at noen av sakene er endt i retten, sier han.

– Det er så frekt. Det burde stoppes umiddelbart, mener Knut Johan Raa.