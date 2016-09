Tirsdag kveld brant det på skolen for vanskeligstilte barn og unge. Ruten til inngangsdøren var knust, og politiet leter etter mulig gjerningsperson.

110-sentralen i Hordaland fikk melding om brannen klokken 18.15.

– Da vi kom frem til stedet brant det i gangen, mellom fem og seks meter fra inngangsdøren i første etasje, sier brigadeleder Tom Berentsen i Bergen brannvesen.

Han forteller at brannen ble meldt tidlig, og at det kun er brent i et par kvadratmeter med panelvegg. Huset er av tre, så det kunne raskt ha blitt en større brann om den ikke ble varslet tidlig.

Patruljer leter i området

Klokken 18.30 var brannen slukket.

Operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt sier de mistenker at brannen er påtent.

– Det er funnet en knust rute i døren inn til bygget, og nå har vi patruljer i området som snakker med vitner og leter etter en mulig gjerningsperson.

Skole for vanskeligstilte

Han kan ikke si om skadeomfanget er så stort at elevene ikke kan returnere onsdag.

– Det er representanter fra skolen på stedet, som vil ta den vurderingen, sier Samsonsen.

Alrekstad skole er en alternativ skole for unge i alderen 13 til 16 år som sliter med sosiale eller emosjonelle problemer. Det ligger under Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, og har 24 fulltidsplasser.