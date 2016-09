Det er sendt ut obs-varsel for Hordaland i dag lørdag og natt til søndag.

Varselet som gjelder for Hordaland og Rogaland skal gi 40–60 millimeter nedbør på 12 timer. Det er særlig sør for Hardangerfjorden at man venter store nedbørsmengder.

Varslingtjenesten varsom.no melder i tillegg om jordskredfare i Sogn og Fjordane lørdag og søndag.

En våt natt

– Vi har hatt rundt 25 millimeter nedbør i Bergen siden midnatt natt til lørdag. Nå venter vi oppholdsvær og gløtt av sol frem til kvelden. Da blåser flere svarte skyer inn over Hordaland, og gir oss en våt senkveld og natt, sier Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet.

Sommevær

Ut på søndagen blir det mer bygevær. Til uken har man meldt sommervær igjen.

– Hvis vi er heldige får vi fire-fem dager med sol og mer enn 20 grader. Er vi uheldige må vi nøye oss med et par penværsdager. Det er litt avhengig av hvor lavtrykkene beveger seg. Vi er usikre på hva som skjer onsdag og utover mot helgen, men meldre godt vær mandag og tirsdag, sier Skare.