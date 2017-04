Fiskekonsernet Nergård er villig til å betale mer enn det fiskeriministeren ber om for å slippe sine forpliktelser overfor nordnorske kystsamfunn.

Regjeringen går inn for å oppheve torsketrålernes pliktsystem mot at næringen innbetaler 100 millioner kroner.

I en høring på Stortinget tirsdag gjorde konsernsjef Tommy Torvanger i fiskekonsernet Nergård det klart at de åpner for å betale mer.

– Hvis tilbudsplikten ble avviklet i sin helhet, ville vi nok vurdere det, sier Torvanger til NTB. Han vil ikke "åpne budrunden", og legger til at det er vanskelig å sette en pris på noe slikt.

– Dette er så viktig. Det å ikke ha tilbudsplikt, og dermed bearbeidingsplikt, er verdt mye for oss, sier han.

Bergensselskapet Lerøy kjøpte seg i fjor opp i Havfisk, som vil være et av selskapene som blir påvirket av regelendringen.

Fakta: Fakta om pliktsystemet På 1980- og 1990-tallet ble systemet med leveringsplikt for torsketrålere innført. Den innebar at torsketrålerne som var eid av fiskeindustrien ble pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle hindre spekulasjon med råstoff og sikre drift ved anleggene. Ved tildeling av trålkonsesjoner på 1990-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av anlegg som var omfattet av leveringsplikten. I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt, der det er nok å tilby fisken til industrien. Bearbeidingsplikten ble innført i 2006. Den innebærer et pålegg til industrien om å videreforedle mesteparten av torsken som er kjøpt under tilbudspliktordningen. Regjeringen foreslår nå å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.

– Billigsalg

Leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad (Sp) er overrasket over at det er et fiskekonsern som tar til orde for å høyne kompensasjonen.

– Dette viser at fiskeriminister Per Sandberg driver billigsalg på fiskerettigheter. Det gir grunn til uro over det øvrige som står i fiskerimeldingen, sier Pollestad.

Forslaget har høstet sterk motbør i fiskerimiljøet og lokalsamfunn i nord. Under høringen tirsdag tok ordførere fra syv kommuner kraftig til orde for at forslaget må skrotes – eller i det minste utsettes til man får foretatt en konsekvensutredning.

Kristina Hansen (Ap), ordfører i Nordkapp, mener kompensasjonen er "marginal" og uansett ikke er en akseptabel løsning. Sandbergs forslag er en sterk favorisering av trålerindustrien på bekostning av landanleggene, argumenterte hun under høringen.

Ordførerkollega Siv Dagny Aasvik fra Hadsel brukte ord som "spotpris" og "hån" for å beskrive fiskeriministerens forslag.

Ordførerdelegasjon

De syv ordførerne hadde samordnet seg litt på forhånd av høringen for å få frem hva forslaget vil innebære for kystsamfunnene, sier Marianne Sivertsen Næss, varaordfører i Hammerfest til NTB.

– Vi er opptatt av prinsippet om hvem som eier fisken. Dette er fellesskapets ressurs. Man kan ikke gi det fra seg til enkeltaktører, sier hun, og tar til orde for at leveringsplikten heller må styrkes slik at den fungerer mer etter hensikten.

Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff. Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.

Motstand fra støtte partiene

Fra før har Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet tatt til motmæle mot å avvikle torsketrålernes pliktsystem. Nå møter regjeringen motstand også fra samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Venstres landsmøte gikk i helgen inn for å opprettholde leveringsplikten, og KrFs Dagrunn Eriksen har overfor NRK kalt ordningen en bærebjelke.

Sandberg mener imidlertid at leveringsplikten er utdatert, og at ordningen i realiteten har liten oppslutning.

– For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten. Ingen er fornøyd med pliktsystemet. Ingen står frem og sier det fungerer, har Sandberg tidligere uttalt til NTB.

Han sier endringene gjøres for å "skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetting langs kysten".

Sandberg fikk støtte fra Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge kalte forslaget modig og anmodet partiene på Stortinget om å "løfte seg ut av valgkampmodus".