Filippinenes fredsminister Jesus Dureza skal ha møtt det frigitte gisselet Kjartan Sekkingstad, ifølge en militærtalsmann på Filippinene.

– De siste rapportene mine går på at Dureza har møtt Sekkingstad i leiren til MNLF, sier militærtalsmann Filemon Tan til NTB søndag morgen.

Været var for dårlig til å fly Sekkingstad, som ble løslatt lørdag, til Davao, og han måtte derfor tilbringe natten hos lederen for separatistgruppen Moro-folkets nasjonale frigjøringsfront (MNLF), som Filippinene har en fredsavtale med.

Ifølge Tan skal Sekkingstad og Dureza nå være på vei til Davao i privatfly, men han mangler en endelig bekreftelse på hvorvidt flyet har forlatt Sulu-provinsen. I Davao skal Sekkingstad møte med Filippinenes president Rodrigo Duterte.

UD jobber med å få opplysningene bekreftet, opplyser de til NTB søndag.

Hentes fra leir

Viseguvernør Abdusakur Tan sier til NRK at MNLFs leder Nur Misuari ikke vil komme til Jolo fordi det er en arrestordre på ham. Dureza og Tan har derfor dratt til MNLFs leir for å hente Sekkingstad.

Dureza bekreftet lørdag at Sekkingstad er i god form, og han sa at president Rodrigo Duterte skulle reise til Davao for å møte nordmannen. Duterte var ordfører i Davao i flere perioder før han ble landets president i juni.

Nesten et år

Kjartan Sekkingstad ble bortført av Abu Sayyaf sammen med de to canadierne John Ridsdel og Robert Hall og Halls filippinske kjæreste Marites Flor i september i fjor. De ble tatt på feriestedet Oceanview Resort, der Sekkingstad var daglig leder. Han har bodd flere år på Filippinene. Ferieanlegget ligger på den lille øya Samal, like utenfor Davao, lengst sør i landet.

Ridsdel og Hall ble drept da kravet om løsepenger ikke ble innfridd, mens Flor ble sluppet fri i juni. Sekkingstad har angivelig blitt holdt fanget på øya Jolo.