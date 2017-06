Konflikt i kommunalt eventselskap trugar seglskutefest

VIL LØYSA: – Situasjonen er ikkje ønska frå vår side. No prøver me å finna løysingar, og det gjer me i dialog med byråd Julie Andersland. Resten definerer eg som ei personalsak, seier styreleiar Jacob Lund, kjent som sponsorkongen i DnB. Arkivfoto: Heiko Junge/Scanpix