– Det er umulig ikke å bli glad i ham. Vi savner ham veldig, forteller hun.

Forloveden til den savnede Tomasz Ziolkowski (30) har sammen med familie og venner fra Japan, England og Polen, reist til Ulvik for å delta i leteaksjonen.

Torsdag kveld møtte BT forloveden Agata Gorska og vennegjengen i Ulvik etter en lang dag med søk i fjellet, blant annet ved Jonstølen og Solsævatnet i Ulvik. Det var ved dette vannet 30-åringen sist ble sett. Da han ikke kom på jobb på mandag 5. september, varslet kollegene politiet. Det liknet ikke ham ikke å komme på jobb. Siden har ingen sett ham.

Agata og guttene har gått i fjellet i Ulvik i åtte timer.

– Vi har ikke funnet noe, men vi har teorier om hvor han kanskje kan ha gått, sier Agata Gorska.

– Vi kommer til å fortsette letingen i minst en uke.

Slapp alt de hadde i hendene

Forloveden har reist fra Polen til Ulvik sammen med Tomasz’ fetter Christopher Ziolkowski og de to vennene Maciej Kosilo og Szymon Gredzuk.

– Vennen Szymon Gredzuk har reist helt fra Japan for å være her, mens Maciej Kosilo reiste fra England. De slapp alt de hadde i hendene for å hjelpe, og det sier mye om hvilket menneske Tomasz er. Han gjør sterkt inntrykk på folk, og det er umulig ikke å bli glad i ham, sier Agata Gorska.

– Man får en gnist av energi når man er rundt ham, og vi savner han veldig.

Gir ikke opp håpet

Gorska ankom Ulvik hotell onsdag, og deltar i leteaksjonen torsdag. Denne uken foregår søkene i Ulvik langs juv, i elver og ved Solsævatnet. Politiet har fått hjelp fra eksperter på klatring og elveredning. De vil også bruke en miniubåt i søkene.

– Tomasz var en erfaren turgåer. Han elsket Ulvik og fjellene her, sier forloveden.

Gorska forteller at det var kollegene til Ziolkowski som først tok kontakt med henne, og spurte når hun hadde snakket med ham sist.

Etter det har det gått slag i slag med koordinering av kontakt mellom familie og venner i Polen, og politiet i Norge.

Er enebarn

Den første hun tok kontakt med var Ziolkowskis mor.

– Tomasz er hennes eneste sønn, og hun tar det naturligvis tungt. Samtidig er hun sterk og holder fast i håpet. Hun kan ikke engelsk, og sitter nå hjemme i Polen og bruker Google translate sammen med ordbok for å oversette artikler fra norsk. Slik forsøker hun å holde seg oppdatert, sier Gorska.

Navn og bilde av Ziolkowski er blitt offentliggjort i samråd med familien. Denne uken har de også trykket opp plakater.

Forelsket seg i naturen

Gorska roser lokalbefolkningen, redningsmannskapene og politiet for deres innsats.

– Alle har hjulpet til på en fantastisk måte. De som ikke har hatt muligheten til å være ute og lete, har laget mat eller hjulpet til på andre måter.

Onsdag var det informasjonsmøte i Ulvik, hvor lokalbefolkningen var invitert. Her ble personer som skal på jakt, hente sauer eller på tur, oppfordret til å holde øynene åpne.

Skulle gå tur sammen

Ziolkowski reiste fra Polen til Ulvik for om lag et år siden for å jobbe på hotellet. Han skulle tjene penger for å kjøpe en leilighet sammen med sin forlovede hjemme i Polen.

– Han forelsket seg helt i den norske naturen, og vi har alltid dratt på fjellturer sammen når jeg har besøkt ham, sier Gorska.

Hun forklarer at Ziolkowski er svært fjellvant, og at han alltid har søkt mot fjellet i enhver ledig stund. Onsdag skulle Gorska gått i fjellet sammen med ham.

– Vi hadde planlagt at jeg skulle besøke ham, men nå må jeg lete etter ham i stedet.