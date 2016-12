Motorsyklisten kjørte forbi flere biler på vei nordover mot Åsane. En sivil politibil la seg på hjul og var oppe i 150 km/t før MC-føreren ble stanset.

Videoen over ble spilt av i Bergen tingrett nylig da motorsyklisten i 20-årene møtte som tiltalt. Han ble dømt for å ha kjørt i 118 km/t på E39 på Åsanevegen 6. juni i år, der fartsgrensen er 80.

Han ble også dømt for å ha brutt regelen om å kjøre hensynsfullt, være aktpågivende og varsom.

Det var rundt klokken 12.35 at en sivil bil fra Utrykningspolitiet ble forbikjørt av MC-føreren. Kjøringen ble filmet med kamera og gjennomsnittsfarten målt til 118 km/t over en strekning på 1500 meter.

Under deler av kjøringen var farten høyere enn det mannen ble dømt for, fremgår det av dommen.

Farlig kjøring

Videofilmen viser at MC-føreren kjørte «sikk-sakk» nordover og kjørte forbi flere biler. Noen av dem ble forbikjørt på høyre side, ifølge dommen.

Retten mener dette er farlig, ved at bilfører kan bli overrasket, panikkbremse og dermed bli påkjørt bakfra. Kjøringen skapte dermed fare for andre trafikanter.

– Jeg er enig med dommens vurdering av faremomentet kjøringen representerte, sier aktor Kathrine Kannelønning.

– Fryktet påkjørsel bakfra

Selv begrunnet mannen kjøringen med at han var redd for å bli påkjørt bakfra av biler som holdt for liten avstand til ham, fremgår det av dommen.

Retten slår fast at han kunne ha «fulgt trafikken» eller redusert farten slik at bilene kunne ha kjørt forbi.

«Om han selv opplevde at han hadde kontroll, skapte han helt klart uro og fare for andre som kjørte på vegen», heter det i dommen.

Nå er mannen dømt til å betale en bot på 14.500 kroner. Dessuten mister han førerkortet i ett år. Han må også betale saksomkostninger på 2000 kroner.