Politiet rykket ut til sjalusidrama i Bergen.

Like etter klokken ni lørdag morgen fikk politiet flere meldinger om bråk i Sandviken. Et vitne hadde sett et noe uvanlig syn da han kikket ut av vinduet sitt.

Der så han først en mann som løp etter veien. Hakk i hæl var en annen mann - som var bevæpnet med en stor kniv.

– Det var mye rop og skrik. Bakgrunnen for konflikten var at en kvinne hadde fått seg ny kjæreste. Det var den gamle kjæresten som løp etter den nye, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i politiet.

Da politiet kom til stedet hadde andre fått kontroll på knivmannen. Ingen ble skadet i hendelsen.