Forsvarer: – De forsøker å tegne et bilde av en mesterhjerne

VIL HA FRIKJENNELSE: Advokat Håkon Brækhus mener Gunnar Nordhus må frifinnes. Han påpekte at mange av vitnene i saken har en sterk egeninteresse i å fremstille seg selv som at de ikke skjønte hva som foregikk, og dermed legge skylden for mislykkede forretninger på Nordhus. FOTO: EIRIK BREKKE