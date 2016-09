– Da fornærmede så at sykkelen hans var i ferd med å bli stjålet, forsøkte han å stoppe tyven, sier operasjonsleder. Politiet leter nå over hele Bergen sentrum etter mistenkte.

Det var klokken 18.57 onsdag at politiet fikk melding om hendelsen.

– Vi fikk først melding om at to personer sloss i Nygårdsgaten. Da vi kom frem finner vi ut av at fornærmede hadde fikk øye på en person som forsøkte å stjele sykkelen sin, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Kuttskader i ansiktet

– Da fornærmede prøvde å forhindre dette, gikk mistenkte til angrep med en hammer, og forsøkte å slå ham.

Fornærmede skal ha kuttskader i ansiktet, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Nygårdsgaten. Sykkeleigar oppdaga tyveri av sykkel og forsøkte å stanse dette. Ble da utsatt for vald. Politiet leitar etter gjerningsperson — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) September 21, 2016

– Ambulanse ble sendt til stedet for sjekk, sier Rebnord.

Fornærmede er kjørt til legevakten.

Kom seg unna på sykkelen

Politiet leter nå over hele Bergen sentrum etter mistenkte, som kom seg unna på den stjålne sykkelen.

– Vi må lete over et stort område, siden personen kan ha kommet seg langt unna på sykkel.

Politiet leter etter en norsk person i 20-årene. Han var iført caps, og blå hettegenser Supermann-motiv på ryggen. Mistenkte hadde mørk dongeribukse og syklet av gårde i retning Grieghallen.